Προς την ανάδειξη της νέας τους ηγεσίας κινούνται οι καθηγητές-μέλη της ΟΕΛΜΕΚ, καθώς σήμερα διεξάγονται οι εκλογές της οργάνωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια.

Στη μάχη της κάλπης ρίχνονται πέντε Κινήσεις αλλά με μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, απούσα από τις εκλογές θα είναι φέτος η Νέα Πνοή, ενώ την ίδια ώρα κάνει είσοδο η νεοσυσταθείσα Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών (ΑΦΕΚ). Οι υπόλοιπες Κινήσεις που διεκδικούν την ψήφο του καθηγητικού κόσμου είναι οι «παραδοσιακές»: Αλλαγή, Προοδευτική, ΔΗΚΙ και Νέα Κίνηση.

Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 6.800 καθηγητές, οι οποίοι θα εκλέξουν σε πρώτη φάση τους 180 Γενικούς Αντιπροσώπους, αποτέλεσμα το οποίο θα αποτυπώσει και την εκλογική δύναμη (σε ποσοστό) της κάθε Κίνησης. Από αυτήν την εικόνα και το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί και η κατανομή των 21 εδρών στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σε μεταγενέστερο στάδιο θα εκλέξει την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ με την 7μελή Γραμματεία της.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ως ακολούθως:

● Λευκωσία: Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως (10:30π.μ. – 7:00μ.μ.).

● Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο (10:30π.μ. – 7:00μ.μ.).

● Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου (10:30π.μ. – 7:00μ.μ.).

● Πάφος: Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου (10:30π.μ. – 7:00μ.μ.).

● Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου (10:30π.μ. – 6:00μ.μ.).

● Σολέα: Γυμνάσιο Σολέας (10:30π.μ. – 3:00μ.μ.).

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ψηφίσουν πριν από την ώρα που αποχωρούν από τα σχολεία τους, επομένως, θα χρειαστεί να μετακινηθούν στα εκλογικά κέντρα που έχουν οριστεί, θα μπορούν να το πράξουν καθώς έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις.

Όσον αφορά στους σταυρούς προτίμησης που έχουν στη διάθεσή τους οι καθηγητές (για μία μόνο Κίνηση) είναι: Μέχρι 20 στη Λευκωσία, μέχρι 14 στη Λεμεσό, μέχρι 9 στην Αμμόχωστο, μέχρι 6 στην Πάφο, μέχρι 5 στη Λάρνακα, μέχρι 3 στη Μόρφου και μέχρι 2 στην Κερύνεια.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών (διεξήχθησαν στις 25 Μαΐου 2023) ήταν τα ακόλουθα:

● Αλλαγή: 2.259 ψήφοι (46,62%), 10 έδρες και 85 Γενικοί Αντιπρόσωποι.

● Προοδευτική: 1.172 ψήφοι (24,18%), 5 έδρες και 43 Γενικοί Αντιπρόσωποι.

● ΔΗΚΙ: 802 ψήφοι (16,55%), 3 έδρες και 30 Γενικοί Αντιπρόσωποι.

● Νέα Κίνηση: 429 ψήφοι (8,85%), 2 έδρες και 15 Γενικοί Αντιπρόσωποι.

● Νέα Πνοή: 184 ψήφοι (3,80%), 1 έδρα και 7 Γενικοί Αντιπρόσωποι.