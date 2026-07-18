Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση, καθώς εκτός από τις συζητήσεις μεταξύ υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ομάδες πρωτοβουλίας επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών βρίσκονται σε εγρήγορση.

Μία από αυτές η «Διατήρηση Πίνακα Διοριστέων», ενημέρωσε μέσω της σελίδας της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί πέραν των 10.270 υπογραφών από επηρεαζόμενους και όχι μόνο εκπαιδευτικούς, για τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων, ο οποίος με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα καταργείται το 2027.

Κληθείσα να σχολιάσει την πρωτοβουλία για συλλογή υπογραφών, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το αίτημα των εκπαιδευτικών, η εκπρόσωπος της ομάδας, Μαρία Κασάπη, ανέφερε στον «Φ» πως με την υπογραφή τους οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, προκρίνουν τη διατήρηση του πίνακα διοριστέων και μετά το 2027, αλλά και τη συνέχιση του συστήματος διορισμού 50 – 50 από τους δύο καταλόγους που υφίστανται τώρα, με ταυτόχρονη διόρθωση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στις εξετάσεις διορισίμων.

Η κ. Κασάπη τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή και η σύσταση της ομάδας έχει αγκαλιαστεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και δίπλα της έχει αδιόριστους, συμβασιούχους, αορίστου χρόνου αλλά και μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν γνώση του θέματος αλλά και της δύσκολης πραγματικότητας που βιώνουν τα σχολεία καθημερινά.

Όπως είπε, εάν καταργηθεί ο πίνακας διοριστέων και μείνουν εκτός τόσοι εκπαιδευτικοί, κάποιοι από τους οποίους έχουν και την εμπειρία αλλά και έχουν επιμορφωθεί από το κράτος, υπάρχει και ο κίνδυνος να μην καλύπτονται οι ανάγκες της στελέχωσης των σχολείων. Κίνδυνος ορατός και καθόλου απομακρυσμένος, καθώς αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία που υπάρχουν.

Το ενδεχόμενο αυτό θα έχει συνέπειες και στην παιδαγωγική διαδικασία και κατ’ επέκταση, και στα παιδιά. «Δεν είναι μόνο θέμα εκπαιδευτικών, είναι και θέμα κοινωνίας και των γονέων, καθώς αφορά τα παιδιά μας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κασάπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία το πώς θα προχωρήσει τελικά αυτό το ζήτημα, αναφέρουν ότι το υπουργείο Παιδείας έχει επιδείξει κωλυσιεργία και αναβλητικότητα, με χιλιάδες οικογένειες να ζουν καθημερινά με την αγωνία, την αβεβαιότητα και την εξάντληση.

«Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε το αυτονόητο: Να μπορούμε να γνωρίζουμε εγκαίρως το εργασιακό πλαίσιο, ώστε να αποφασίζουμε με αξιοπρέπεια για το μέλλον μας. Για πολλούς από εμάς, αυτό δεν είναι απλώς θέμα καριέρας, είναι θέμα επιβίωσης», σημειώνεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

Εξάλλου, χθες πραγματοποιήθηκε η νέα συνάντηση μεταξύ της υπουργού Παιδείας και της ΟΕΛΜΕΚ, σχετικά με το θέμα του συστήματος διορισμού. Πηγές και από τα δύο μέρη, ανέφεραν στον «Φ» ότι η συζήτηση καταπιάστηκε με συγκεκριμένα σημεία, παρουσιάστηκαν θέσεις και ακούστηκαν απόψεις.

Επισημαίνεται ότι γραπτό περίγραμμα των θέσεων του Υπουργείου δεν δόθηκε, ενώ ξεκαθαρίστηκε στην ΟΕΛΜΕΚ πως αυτό θα της κατατεθεί τέλος Ιουλίου και θα τεθεί εκ νέου για συζήτηση.

Όπως πληροφορούμαστε, η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει το εν λόγω κείμενο για να τοποθετηθεί, ενώ το υπουργείο Παιδείας θα απευθυνθεί εκ νέου στη Νομική Υπηρεσία άμεσα, ζητώντας διευκρινίσεις σε σημεία που φαίνεται να έχουν προκύψει στο πλαίσιο της συζήτησης με τους εκπαιδευτικούς, με στόχο να ξεκαθαρίσουν πριν την επίδοση του εγγράφου στις οργανώσεις.