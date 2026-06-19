Η εκπαίδευση αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνδέεται με τον κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά. Όταν η γνώση δεν περιορίζεται στους τοίχους της τάξης, αλλά μετατρέπεται σε εμπειρία, έρευνα, δημιουργία και ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε η δράση του Δημοτικού Σχολείου Περιβολιών για τη δημιουργία μιας διαδραστικής εικονικής περιήγησης 360° του σχολείου και του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβολιών, ενός έργου που συνδυάζει την τεχνολογία με την τοπική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη μαθητική δημιουργικότητα.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικού προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (eXtended Reality) στην εκπαίδευση, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Δρ Χρίστου Ρουσιά. Συντονίστρια της διετούς προσπάθειας ήταν η εκπαιδευτικός κ. Νίκη Ιωάννου, ενώ συμμετείχαν ενεργά όλα τα τμήματα του σχολείου.

Κατά την πρώτη φάση της δράσης (2024–2025), οι μαθητές και οι μαθήτριες εξερεύνησαν την κοινότητά τους με τη ματιά του ερευνητή και του δημιουργού. Μέσα από την πλατφόρμα ThingLink κατέγραψαν έξι εμβληματικά σημεία των Περιβολιών: τον Φάρο, τον Πύργο της Ρήγαινας, την Παραλία Περιβολιών, την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, την Εκκλησία του Αγίου Λεοντίου και το Δημοτικό Σχολείο Περιβολιών. Για κάθε σημείο δημιούργησαν ένα πλούσιο ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει πανοραμικές εικόνες 360°, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικές αφηγήσεις και πληροφοριακό υλικό.

Η εργασία αυτή δεν περιορίστηκε στη συλλογή πληροφοριών. Βασίστηκε σε έρευνα πεδίου, σε συνεντεύξεις με κατοίκους και σε αξιοποίηση πρωτογενών πηγών, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τον τόπο τους και να ανακαλύψουν τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του. Παράλληλα, καλλιέργησαν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, συνεργασίας, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγή της γνώσης αντί να αποτελούν απλούς αποδέκτες της.

Κατά τη δεύτερη φάση (2025–2026), το ενδιαφέρον στράφηκε στο ίδιο το σχολείο και στη διαχρονική του πορεία. Οι μαθητές διερεύνησαν το παρελθόν και το παρόν του μέσα από μαρτυρίες, αρχειακό υλικό και σύγχρονες καταγραφές, αναπτύσσοντας ιστορική συνείδηση και κριτική σκέψη. Η πιο δημιουργική διάσταση της δράσης αφορούσε τον σχεδιασμό του «σχολείου του μέλλοντος». Μέσα από κείμενα, ιδέες και ψηφιακές αναπαραστάσεις 360°, τα παιδιά οραματίστηκαν έναν χώρο μάθησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους. Με τον τρόπο αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία μετατράπηκε σε πεδίο έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής στον σχεδιασμό του σχολικού περιβάλλοντος.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η μάθηση στηρίχθηκε στη συνεργασία, στον διάλογο και στην ανάληψη κοινής ευθύνης. Οι μαθητές εργάστηκαν σε αυθεντικά πλαίσια, πήραν αποφάσεις, ερεύνησαν, δημιούργησαν και ανέπτυξαν δεξιότητες που ξεπερνούν τα όρια ενός γνωστικού αντικειμένου. Η τεχνολογία λειτούργησε ως εργαλείο διερεύνησης και έκφρασης, υπηρετώντας ουσιαστικούς παιδαγωγικούς στόχους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη διαδραστική εμπειρία που προσκαλεί τον επισκέπτη να γνωρίσει τα Περβόλια και το σχολείο τους, μέσα από μια πολυδιάστατη ψηφιακή αφήγηση. Πρόκειται για ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της σχολικής κοινότητας, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού ως σύγχρονο μέσο προβολής του τόπου, ανάδειξης της πολιτιστικής του ταυτότητας και ενημέρωσης επισκεπτών και δημοτών.

Πέρα όμως από το ψηφιακό προϊόν που δημιουργήθηκε, η μεγαλύτερη αξία της δράσης βρίσκεται στη διαδικασία που προηγήθηκε. Τα παιδιά έμαθαν να παρατηρούν τον τόπο τους με διαφορετικό βλέμμα, να αναζητούν τεκμήρια, να ακούν τις ιστορίες των ανθρώπων και να μετατρέπουν τη γνώση σε δημιουργία. Η επιτυχία της δράσης βασίστηκε στη στενή συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικής κοινότητας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια της υλοποίησης, λειτουργώντας ως μια κοινότητα μάθησης που μοιράστηκε γνώσεις, ιδέες και ευθύνες. Η συλλογική αυτή προσπάθεια ενίσχυσε τη συνοχή της σχολικής μονάδας και ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας ως βασικού παράγοντα εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δράση κατά τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου Περιβολιών (1926–2026). Η επέτειος αυτή αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού πάνω στη διαδρομή του σχολείου μέσα στον χρόνο και ανέδειξε τον ρόλο του ως σημείου αναφοράς για την κοινότητα. Μέσα από τη διερεύνηση του παρελθόντος, την αποτύπωση του παρόντος και τον σχεδιασμό του μέλλοντος, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέδεσαν δημιουργικά έναν αιώνα ιστορίας με τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της σύγχρονης εποχής. Η εικονική περιήγηση λειτουργεί, έτσι, όχι μόνο ως ψηφιακό αρχείο μνήμης και πολιτισμού, αλλά και ως συμβολική γέφυρα που ενώνει τις γενιές που πέρασαν από το σχολείο με εκείνες που θα το διαμορφώσουν στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η εικονική περιήγηση δεν αποτελεί μόνο μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργεί ως χώρος έρευνας, πολιτισμού, συμμετοχής και οραματισμού του μέλλοντος.

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Περιβολιών