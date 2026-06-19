Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η Άγκυρα αναφορικά με τη συμφωνία συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη» και προειδοποιώντας για πιθανές συνέπειες στην περιοχή.

Οπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστήριξε ότι η συμφωνία Κύπρου–Γαλλίας συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Κύπρου και έκανε λόγο για ενδεχόμενη «εμπλοκή σε σύγκρουση».

«Ως Τουρκία και ως εγγυήτρια δύναμη μπορούμε να κάνουμε όσα πρέπει», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, επαναφέροντας τη θέση της Άγκυρας ότι διατηρεί ρόλο εγγυήτριας δύναμης στο Κυπριακό.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι παράγοντες που οφείλουν να παράγουν ασφάλεια να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να εντείνουν τις περιφερειακές εντάσεις και να δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο, τη συνεργασία και την αντίληψη της κοινής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε στενά και ορισμένες πρωτοβουλίες στρατιωτικής συνεργασίας που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιφερειακή εξίσωση ασφάλειας» είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας στο ότι, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Γαλλίας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, δε διαθέτει την ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης, «αποτελεί στην πραγματικότητα μια πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα, που διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες και είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο».

Μάλιστα, ο Γκιουλέρ, εκτίμησε πως λαμβάνοντας υπόψη τη στρατιωτική ισχύ, την αποτρεπτική ικανότητα και τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή συμμαχία που στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.

«Το βασικό ζήτημα είναι πως προσεγγίσεις που, αντί να ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ενδέχεται να καταστήσουν ορισμένους παράγοντες μέρος συγκρούσεων και κρίσεων, εγκυμονούν μακροπρόθεσμα κινδύνους για την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη, τις δυνατότητες και την ακλόνητη βούληση να απαντήσουν σε τετελεσμένα γεγονότα και εχθρικές ενέργειες που στοχεύουν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων», τόνισε.

«Η Τουρκία συνεχίζει να ασκεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναμη σε νόμιμη βάση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Η ασφάλεια, η ειρήνη και η ευημερία των Τουρκοκυπρίων έχουν ζωτική σημασία για εμάς», πρόσθεσε επιθυμώντας επ’ ευκαιρία να επαναλάβει ότι η Τουρκία είναι υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και του εποικοδομητικού διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο..

Εντούτοις, υπογράμμισε πως απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια του ψευδοκράτους, η αποφασιστικότητά της Τουρκίας να εκπληρώσει τις ευθύνες που επικαλείται ως εγγυήτρια δύναμη παραμένει αμετάβλητη.

skai.gr