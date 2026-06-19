Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης σχετικά με τον θάνατο της 11χρονης Λιανά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Ζερ της Γαλλίας.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τα ευρήματα της νεκροψίας, η μαθήτρια έπεσε θύμα βιασμού. Βασικός ύποπτος για τον θάνατο της ανήλικης παραμένει ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, του οποίου ίχνη DNA βρέθηκαν πάνω στο άψυχο σώμα της.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε διεύρυνση των κατηγοριών σε βάρος του, όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Monde.

Η ακριβής αιτία θανάτου της μικρής Λιανά παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά έχει κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση και παραμένει προφυλακισμένος σε καθεστώς απομόνωσης. Η εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του παιδιού, καθώς και η επιβεβαίωση στοιχείων σεξουαλικής κακοποίησης θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πιθανή αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο ύποπτος.

Οι συνεχείς αποκαλύψεις «καίνε» τον Μπαρελά

Οι αποκαλύψεις για σειρά καταγγελιών σε βάρος του Ζερόμ Μπαρελά, που αφορούν βιασμούς ανηλίκων και περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς προς μαθητές, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις αδυναμίες του δικαστικού συστήματος.

«Υπήρχε μια κρυφή ήπειρος σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα σε βάρος παιδιών, όπως στην περίπτωση της νεαρής Λιανά. Πλέον, οι άνθρωποι μιλούν ανοιχτά γι’ αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο France 2 το βράδυ της Πέμπτης.

Παρά τις υποψίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ο Μπαρελά δεν είχε ποτέ κληθεί να καταθέσει. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Ος, είχαν υποβληθεί σε βάρος του καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων το 2022 και το 2025. Η πρώτη υπόθεση αρχειοθετήθηκε, ενώ για τη δεύτερη βρισκόταν σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα.

Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Εισαγγελία της Τουλούζης, η οποία τη διαβίβασε στην Εισαγγελία του Ος, καθώς τα φερόμενα αδικήματα είχαν διαπραχθεί στο χωριό όπου διέμενε ο Μπαρελά.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία του Ος μόλις τον Δεκέμβριο του 2025 και διαβιβάστηκε στη χωροφυλακή τον Ιανουάριο του 2026. Ωστόσο, ο Μπαρελά δεν ανακρίθηκε ποτέ στο πλαίσιο αυτής της έρευνας.

Οι παραλείψεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντίδραση. Τη Δευτέρα το βράδυ, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από δικαστικά μέγαρα σε ολόκληρη τη Γαλλία, ζητώντας την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας.

iefimerida.gr