Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε την Παρασκευή το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στο Telegram ανέφερε ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα, χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.

Tonight, 🇺🇦#Ukrainian FP-2 drones hit💥 an overpass road bridge & r💥ailway bridge located in the vicinity of the Razdolne, NE Crimea. Scope of the fires🔥 also indicates possibility of hits on another target in the area, possibly fuel or ammo transport⬇️ pic.twitter.com/QAkqISsqTK — 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸Midobecker 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@midobecker_1) June 17, 2026

Ukrainian FP-2 medium-range attack drones targeted bridges across the North Crimean Canal in occupied Crimea overnight. The strikes hit a road overpass and railway bridge near Razdolne, in the northeastern part of the peninsula. #Crimea pic.twitter.com/1Pq9eu9c9D June 18, 2026

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας με πολλές δεκάδες drone κατά την οποία επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.

protothema.gr