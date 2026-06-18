Το ουκρανικό χτύπημα σήμερα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα περίχωρα της Μόσχας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εντυπωσιακό, τόσο λόγω του εύρους των μέσων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν όσο και λόγω της επιλογής κρίσιμων στόχων ενεργειακών υποδομών.

Οι ρωσικές Αρχές ισχυρίστηκαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 190 ουκρανικά drones από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Αν ο αριθμός ευσταθεί (αφού προσθέσουμε και περίπου επτά που βρήκαν στόχο) ήταν η μεγαλύτερη επίθεση του Κιέβου με drone από την αρχή του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το αποτέλεσμα ήταν να χτυπηθεί ένα μεγάλο διυλιστήριο και να χρειαστεί η μερική εκκένωση του αεροδρομίου του Βνούκοβο, του μεγαλύτερου στη Ρωσία, ενώ προβλήματα εμφανίστηκαν και στα άλλα δύο.

Η εικόνα με το καπάκι της δεξαμενής πετρελαίου που «πέταξε» σε μεγάλο ύψος μετά την έκρηξη είναι ίσως μια από τις πιο εντυπωσιακές που έχουμε δει σε αυτόν τον πόλεμο.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

Ο Ζελένσκι συνέδεσε το ουκρανικό χτύπημα με το ρωσικό προ ημερών σε ιστορικό μοναστήρι έξω από το Κίεβο. «Δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά αν είναι να καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα», τόνισε.

Ωστόσο για τη Ρωσία η επίθεση είναι σημείο καμπής: το μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ήταν «αρκετά με λόγια και τις δηλώσεις, μόνο πράξεις».

❗️Additional footage of the epic moment when the lid of the oil tank was ripped off after a 🇺🇦Ukrainian kamikaze drone strike on the 🇷🇺Moscow oil depot. pic.twitter.com/qZEkZNUwmX June 18, 2026

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα συνεχίσει σε τακτική βάση τις μαζικές επιθέσεις κατά στόχων στην Ουκρανία, οι οποίοι, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, υπενθύμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρά σε συντονισμένα πλήγματα μεγάλης κλίμακας, έπειτα από επιθέσεις που η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε επίσης ότι η πρόσφατη επίθεση με ουκρανικά drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση από τη Ρωσία – δεν αρκούν για αυτό οι δηλώσεις καταδίκης αλλά οι πράξεις.

BREAKING:



Huge explosions at the Moscow Oil Refinery after it’s struck by several Ukrainian long-range drones.



Looks like Moscow has a day or two of “black rain” ahead of it. pic.twitter.com/1dJGDO9lYI — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026

Στόχος το διυλιστήριο

Η επίθεση είχε προφανή στόχο να διακόψει τη λειτουργία του βασικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή Καπότνια.

Βίντεο στο Διαδίκτυο δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το διυλιστήριο. Η επίθεση ήταν η δεύτερη σε δύο ημέρες εναντίον της εγκατάστασης, η οποία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 17 ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

🔥🛢️ The Moscow Oil Refinery came under large-scale aerial attack early this morning, much larger than the one carried out just two days ago.



📍 The facility processes around 11.6 million tonnes of oil annually and is one of the most important fuel suppliers for the Russian… https://t.co/vZZlDob7NK pic.twitter.com/BAPwEP2Cpm — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026

Το διυλιστήριο προμηθεύει έως και το 40% της βενζίνης της πρωτεύουσας και περίπου το 50% του πετρελαίου ντίζελ που χρησιμοποιεί.

Ο Guardian σημειώνει ότι η επίθεση αιφνιδίασε τους περισσότερους κατοίκους σε μια πόλη όπου συνήθως δεν προειδοποιούνται οι κάτοικοι με σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, και προκάλεσε μηνύματα πανικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A MANPADS operator engaging a Ukrainian strike drone on its approach to the Moscow Oil Refinery. https://t.co/XKYcd7m0py pic.twitter.com/1wxlCBCmKT — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026

Πολλοί κάτοικοι προαστίων της Μόσχας που είναι μακριά από το κέντρο έμαθαν για την επίθεση μόνο όταν είδαν τα drone να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους.

Το Κίεβο φαίνεται ότι χρησιμοποίησε βλήματα τύπου Bars -ένα υβρίδιο πυραύλου κρουζ και drone- που έχουν εμβέλεια πάνω από 800 χλμ και είναι σχεδιασμένα για στόχευση ακριβείας.

protothema.gr