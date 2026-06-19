Στις αίθουσες του ποινικού δικαστηρίου Hauts-de-Seine θα κριθεί τελικά η υπόθεση βιασμού με κατηγορούμενο τον Ασράφ Χακίμι, η οποία εκκρεμεί από το 2023, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν ενημερώθηκε την Παρασκευή (19/6) ότι παραπέμπεται σε δίκη.

Αυτή θα λάβει χώρα μέσα στους προσεχείς μήνες, με την επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο γεγονός να έρχεται από το ανακριτικό τμήμα του Εφετείου των Βερσαλλιών μετά την αποτυχία του παίκτη και των νομικών εκπροσώπων του να πείσουν το Εφετείο των Βερσαλλιών τον περασμένο Μάιο για την απόρριψη των κατηγοριών.

🔴 Il y aura bien un procès pour viol contre Achraf Hakimi. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé, ce vendredi, le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine ► https://t.co/68mY8aqLWG pic.twitter.com/4KeIiRkrLQ June 19, 2026

“Η Δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και μου είπε “Αν δεν ήσουν διάσημος, δεν θα είχε υπάρξει ποτέ δίκη”. Επέλεξα να σιωπήσω για χρόνια. Πίστευα ότι η αξιοπρέπεια, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα επέτρεπαν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Σήμερα, μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… June 19, 2026

Και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία. Επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω”, τόνισε από την πλευρά του ο 27χρονος δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής Μαρόκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει υποχρεώσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στο Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με την πλευρά του Χακίμι, ο ίδιος υποστηρίζει πως υπήρξε μόνο φιλί μεταξύ εκείνου και της νεαρής γυναίκας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί βιασμού. Από την άλλη, η καταγγέλλουσα επιμένει ότι υπήρξε σεξουαλική επίθεση, με την δικαιοσύνη να είναι εκείνη που αναμένεται να βγάλει την τελική ετυμηγορία.

sport24.gr