Συνέντευξη Τύπου προανήγγειλε για την ερχόμενη εβδομάδα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με αφορμή το πόρισμα-βόμβα για το «Κράτος Μαφία». Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, προτίθεται να απαντήσει ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση σε όλα όσα καταγράφονται στο πόρισμα.

Τι να μας απαντήσετε, όμως, κ. Αναστασιάδη; Για το περιβόητο χωράφι της Αρχιεπισκοπής; Για το πώς ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνδέθηκε με τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα; Για το πού κατέληγαν τελικά οι χρηματοδοτήσεις της Focus; Για τις δραστηριότητες του δικηγορικού γραφείου στις Παρθένες Νήσους; Και τι έχετε να πείτε για την εμπλοκή στην παραχώρηση τουρκοκυπριακής γης;

Είναι πολλά όσα σας καταλογίζονται, κ. Πρόεδρε, και θα χρειαστούν ιδιαίτερα πειστικές εξηγήσεις για να πείσετε ακόμη και τους λίγους που απέμειναν να πιστεύουν ότι η διακυβέρνηση Αναστασιάδη δεν ήταν η πιο διεφθαρμένη που γνώρισε ο τόπος.

Π.Α.