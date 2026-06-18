Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με αφορμή το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία».

Η ανακοίνωση του

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ., θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο κ. Αναστασιάδης θα απαντήσει ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.