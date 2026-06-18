Την ανάγκη εμπλοκής ξένων ανακριτών στη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία», η οποία προέκυψε μέσα από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, υπογράμμισε ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης.

Σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ, ο κ. Τριανταφυλλίδης εισηγήθηκε τη συνδρομή διεθνών φορέων, όπως το FBI ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της ανακριτικής διαδικασίας. Όπως ανέφερε, η τελική απόφαση για ενδεχόμενη ποινική δίωξη πρέπει να ληφθεί από το Εισαγγελικό Συμβούλιο, στη βάση μιας πλήρως τεκμηριωμένης έκθεσης που θα προκύψει από ανεξάρτητες έρευνες.

«Οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου»

Ο ίδιος τόνισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, επισημαίνοντας πως η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να υποκαθιστά τη δικαστική διαδικασία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τυχόν παραλείψεις ή λάθη κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτυχία της Κατηγορούσας Αρχής ενώπιον του Δικαστηρίου, ακόμη και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ποινικά αδικήματα.

Αναφερόμενος στα στάδια της διαδικασίας, εξήγησε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των ανακρίσεων και η συλλογή αποδεικτικού υλικού που να μπορεί να στηρίξει καταδίκη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Όπως σημείωσε, το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τους ανακριτές, χωρίς όμως να μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο Δικαστήριο.

Μάλιστα, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο πόρισμα, μαζί με εκείνο της Επιτροπής Πολυβίου για την τραγωδία στο Μαρί, ως δύο από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουν παραχθεί από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης χαιρέτισε επίσης την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και της Κλεόπας Παπαελληνά να αυτοεξαιρεθούν από τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για κίνηση που ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην αμεροληψία της έρευνας.

«Το Υπουργικό να μην επικεντρωθεί μόνο σε πρόσωπα από την Κύπρο»

Σε ό,τι αφορά τον διορισμό ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά σε πρόσωπα από την Κύπρο. Όπως εξήγησε, λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων και των πιθανών διασυνδέσεων που μπορεί να υπάρχουν σε μια μικρή χώρα, η παρουσία ξένων ανακριτών θα ενίσχυε το αίσθημα ανεξαρτησίας και διαφάνειας.

Αναφερόμενος στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, επισήμανε ότι το κρίσιμο ζήτημα αφορά την απόφαση για το κατά πόσο οι υποθέσεις θα οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στον Γενικό Εισαγγελέα ή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, και όχι σε ιδιώτη κατήγορο.

Τόνισε ακόμη ότι μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη ανακριτική έκθεση θα δυσκολέψει οποιαδήποτε απόφαση μη προώθησης της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να καταρρεύσει μια υπόθεση λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Κριτική σε Αναστασιάδη για τον διορισμό δύο πρώην υπουργών

Επιπλέον, ο κ. Τριανταφυλλίδης άσκησε κριτική στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για τον διορισμό δύο πρώην υπουργών του σε ανεξάρτητες θεσμικές θέσεις. Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και την ακεραιότητά τους, τέτοιες επιλογές ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα αντίληψης περί αντικειμενικής αμεροληψίας, ιδιαίτερα σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος.

Υπενθυμίζεται ότι υπέρ του διορισμού ανεξάρτητου κατηγόρου και ανακριτών τάχθηκε και η δικηγόρος του συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου. Η ίδια ανέφερε ότι η συμμετοχή της ειδικής ερευνήτριας Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ στις εργασίες της Αρχής κατά της Διαφθοράς αποτέλεσε θετικό παράδειγμα ανεξάρτητης διερεύνησης.