Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο, αναμένεται να κλείσει οριστικά το 2035, καθώς όλες οι δραστηριότητές του θα μεταφερθούν σταδιακά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum, στο Ντουμπάι Σάουθ.

Όλες οι δραστηριότητές του θα μεταφερθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum (DWC), στην περιοχή Ντουμπάι Σάουθ. Η σταδιακή μετάβαση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στο 2032 και αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Στο Al Maktoum είναι ήδη σε εξέλιξη τεράστια ανακατασκευή ύψους 28 δισ. λιρών, που θα το καταστήσει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Στο νέο αεροδρόμιο θα μεταφερθούν όλες οι πτήσεις και οι υπηρεσίες που σήμερα εξυπηρετούνται από το DXB, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν από τις αεροπορικές εταιρείες Emirates και flydubai με έδρα το Ντουμπάι.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Al Maktoum θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Θα είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το DXB, θα διαθέτει πέντε διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης και 400 πύλες αεροσκαφών.

Η ιστορία του Διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι και γιατί θα κλείσει

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι άρχισε τη λειτουργία του στις 30 Σεπτεμβρίου 1960 με έναν μικρό τερματικό σταθμό και έναν διάδρομο μήκους 1.800 μέτρων από συμπιεσμένη άμμο, πριν εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως. Σήμερα αποτελεί το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο, έχοντας εξυπηρετήσει 95,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, ενώ παραμένει το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο παγκοσμίως σε επιβατική κίνηση διεθνών πτήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dubai Airports, Πολ Γκρίφιθς, δήλωσε στο Arabian Travel Market το 2025 ότι η πλήρης μεταφορά θα πραγματοποιηθεί όταν το Al Maktoum αποκτήσει την απαραίτητη χωρητικότητα για να αναλάβει όλες τις λειτουργίες του DXB. «Δεν έχει νόημα να λειτουργούμε δύο μεγάλους κόμβους αεροδρομίων σε τόσο κοντινή απόσταση, σε απόσταση 70 χιλιομέτρων ο ένας από τον άλλον», δήλωσε, ενώ σημείωσε ότι μέχρι τότε οι εγκαταστάσεις του DXB θα βρίσκονται πλέον κοντά στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη τη διατήρησή τους χωρίς νέες μεγάλες επενδύσεις.

iefimerida.gr