Την τελευταία σκηνή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Είσαι το ταίρι μου» αναβίωσαν, 24 χρόνια μετά, ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου.

Οι δύο ηθοποιοί ανέβηκαν ξανά σε μηχανή, όπως ακριβώς στο φινάλε της σειράς που προβλήθηκε το 2002, και αναπαρέστησαν τη σκηνή σε βίντεο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Instagram, αυτή τη φορά με ορισμένες αλλαγές στους ρόλους και στους διαλόγους.

«Θα σταματήσω, δεν θα οδηγήσω άλλο», ακούγεται να λέει ο Αλέξης Γεωργούλης, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να του απαντά: «Σκάσε και γύρνα μπροστά σου, οδηγείς». Εκείνος επιμένει ζητώντας της να του το πει, με την ηθοποιό να απαντά «σ’ αγαπώ».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τους δύο πρωταγωνιστές να τραγουδούν μαζί το «Είσαι το ταίρι μου», προκαλώντας νοσταλγία στους φίλους της σειράς.

Στην αυθεντική σκηνή του 2002, οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι: η Βίκυ Σταυροπούλου ζητούσε από τον Αλέξη Γεωργούλη να της πει «σ’ αγαπώ», ενώ εκείνος της απαντούσε «σκάσε και κοίτα μπροστά σου». Η πολυπόθητη φράση εμφανιζόταν τελικά σε ηλεκτρονική πινακίδα, λίγο πριν πέσει η λέξη «Τέλος»

protothema.gr