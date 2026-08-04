Στη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης που σημειώθηκε στις 20 Ιουλίου 2026 σε οικοδομή στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι ύποπτοι φέρονται να μετέβησαν στην οικοδομή και να επιτέθηκαν σε άλλα πρόσωπα.

Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 25, 23 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Η υπόθεση διερευνάται για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της πρόκλησης τραυματισμού, της απαίτησης περιουσίας με απειλές και άλλα αδικήματα.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού.