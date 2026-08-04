Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκε η Γουατεμάλα μετά την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και εκλύει λάβα, αέρια και μεγάλα σύννεφα τέφρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε προειδοποίηση για «κίνδυνο».
«Πορτοκαλί συναγερμός (κίνδυνος) κηρύχθηκε σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο», ανακοίνωσε μέσω του X ο Εθνικός Συντονισμός για τον Περιορισμο Καταστροφών (Conred), υπηρεσία η οποία άρχισε ήδη από χθες το βράδυ την εκκένωση δύο γειτονικών οικισμών.
Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία της περιοχής και έκλεισε μια οδό που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, η οποία έχει περιληφθεί από την UNESCO στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.
Το Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής, εισήλθε σε φάση έκρηξης χθες, Δευτέρα, το πρωί και η ένταση της έκρηξης αυξήθηκε στη διάρκεια της νύκτας.
Μαζικές εκκενώσεις κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας εκρήξεων του Φουέγκο, το ύψος του οποίου είναι 3.763 μέτρα.
Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού και γνωρίζει σημαντική σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Πέρυσι οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 500 ανθρώπους όταν αέρια και τέφρα είχαν εκλυθεί από το Φουέγκο.
Μια έκρηξη του Φουέγκο το 2023 είχε προκαλέσει την απομάκρυνση περίπου 1.200 ανθρώπων.
Το 2018, 215 άνθρωποι είχαν βρει το θάνατο και περίπου 200 άλλοι εξαφανίσθηκαν από τη λάβα που έπληξε χωριό στις πλαγιές του ηφαιστείου.