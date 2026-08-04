Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκε η Γουατεμάλα μετά την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και εκλύει λάβα, αέρια και μεγάλα σύννεφα τέφρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε προειδοποίηση για «κίνδυνο».

«Πορτοκαλί συναγερμός (κίνδυνος) κηρύχθηκε σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο», ανακοίνωσε μέσω του X ο Εθνικός Συντονισμός για τον Περιορισμο Καταστροφών (Conred), υπηρεσία η οποία άρχισε ήδη από χθες το βράδυ την εκκένωση δύο γειτονικών οικισμών.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:



-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm August 4, 2026

Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία της περιοχής και έκλεισε μια οδό που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, η οποία έχει περιληφθεί από την UNESCO στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Το Φουέγκο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής, εισήλθε σε φάση έκρηξης χθες, Δευτέρα, το πρωί και η ένταση της έκρηξης αυξήθηκε στη διάρκεια της νύκτας.

Las autoridades han ordenado la evacuación de varias comunidades por el incremento de actividad explosiva del Volcán de Fuego en #Guatemala. Se cree que unas 50 familias serán evacuadas y albergadas en la municipalidad de Alotenango. pic.twitter.com/3pY4AROLLU — Sonia Pérez D. 💚 (@lanegrisgt) August 4, 2026

Μαζικές εκκενώσεις κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας εκρήξεων του Φουέγκο, το ύψος του οποίου είναι 3.763 μέτρα.

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού και γνωρίζει σημαντική σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

⚡️ #ReporteSASSLA | 🌋 Volcán #Fuego de 🇬🇹#Guatemala



Desde las 08:30 hrs de hoy [hora local], se comenzó a registrar un incremento sustancial de los parámetros de la actividad del coloso, manifestada en un episodio eruptivo estromboliano que sigue desarrollándose hasta este… pic.twitter.com/AX0IB97ELR August 4, 2026

Πέρυσι οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 500 ανθρώπους όταν αέρια και τέφρα είχαν εκλυθεί από το Φουέγκο.

🚨Así se observó la actividad del volcán de Fuego desde La Rochela, Escuintla, esta tarde de lunes. #VolcánDeFuego #Escuintla #Actividad pic.twitter.com/lbpfiqVKVD — Canal Antigua (@CanalAntigua) August 4, 2026

Μια έκρηξη του Φουέγκο το 2023 είχε προκαλέσει την απομάκρυνση περίπου 1.200 ανθρώπων.

Το 2018, 215 άνθρωποι είχαν βρει το θάνατο και περίπου 200 άλλοι εξαφανίσθηκαν από τη λάβα που έπληξε χωριό στις πλαγιές του ηφαιστείου.

protothema.gr