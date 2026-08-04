Σε σχέση με τη λήψη των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται μέσω του CY-Alert σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση των κινητών συσκευών στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του λογισμικού, καθώς και η επιλογή των απαραίτητων ρυθμίσεων, ως εξής:

Οδηγίες για την επιλογή ειδοποιήσεων στη συσκευή σας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εντοπίσετε τις σχετικές ρυθμίσεις και να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που επιθυμείτε να λαμβάνετε:

Συσκευές Android:

1. Μετάβαση στις ρυθμίσεις λογισμικού

Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Αναζήτηση και πληκτρολογήστε «Ενημέρωση λογισμικού». Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού.

2. Εντοπισμός των ρυθμίσεων CY-Alert

Με την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής, θα βρείτε τις ρυθμίσεις του CY-Alert στις Λειτουργίες Προσωπικής Ασφάλειας και Έκτακτης Ανάγκης.

3. Επιλογή ειδοποιήσεων

Στη συνέχεια, πλοηγηθείτε στις Ασύρματες Ειδοποιήσεις Έκτακτης Ανάγκης. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε.

Αν δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ασφάλεια και Απόρρητο, στη συνέχεια Ενημερώσεις και Ενημέρωση Συστήματος Google Play.

Έπειτα, προχωρήστε σε επανεκκίνηση του κινητού σας.

Συσκευές iOS (Apple iPhone):

1. Μετάβαση στις ρυθμίσεις λογισμικού

Από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Γενικά και στη συνέχεια Ενημέρωση Λογισμικού.

2. Εντοπισμός των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων

Στις Ρυθμίσεις, επιλέγετε Γνωστοποιήσεις και οι ρυθμίσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που επιθυμείτε να λαμβάνετε.

Περισσότερες πληροφορίες για το CY-Alert και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για καθοδήγηση των πολιτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.gov.cy/cy-alert/.