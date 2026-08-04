Ο κορυφαίος Έλληνας Παραολυμπιονίκης θα επιχειρήσει να κολυμπήσει 151 χιλιόμετρα από την Πάφο μέχρι τη Λάρνακα, με την υποστήριξη της XM και του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου

Η XM ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια τη στήριξή της στη νέα, ιστορική προσπάθεια του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, ενός ζωντανού θρύλου του ελληνικού και παγκόσμιου Παραολυμπιακού αθλητισμού.

Η XM υπερήφανη που αποτελεί μέρος αυτής της ιστορικής προσπάθειας

Για την XM, η στήριξη του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη χορηγική συνεργασία. Αποτελεί συνειδητή επιλογή στήριξης ενός ανθρώπου που, με τη ζωή, την πορεία και τα επιτεύγματά του, αποδεικνύει ότι τα μεγαλύτερα όρια είναι εκείνα που τολμάμε να αμφισβητήσουμε.

«Για όλους εμάς στην XM αποτελεί τεράστια τιμή και πηγή υπερηφάνειας να βρισκόμαστε στο πλευρό του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη σε αυτή τη νέα ιστορική προσπάθεια. Δεν στηρίζουμε απλώς έναν σπουδαίο αθλητή. Στηρίζουμε έναν ζωντανό θρύλο, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να ξεπερνά τα όρια και να εμπνέει ολόκληρες γενιές. Η δύναμη, η πειθαρχία, η επιμονή και το ήθος του εκφράζουν αξίες που μας αγγίζουν βαθιά. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της προσπάθειας και θα είμαστε δίπλα του σε κάθε χιλιόμετρο μέχρι τον μεγάλο στόχο».

Η XM εκφράζει παράλληλα την εκτίμησή της προς τον Σ.Ε.Βα.Κ. – Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, του οποίου η συμβολή είναι καθοριστική για την πραγματοποίηση ενός τόσο απαιτητικού και σύνθετου εγχειρήματος.

151 χιλιόμετρα για ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης θα βρεθεί και πάλι στα νερά της Κύπρου, με στόχο να κατακτήσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κολύμβηση ανοικτής θάλασσας.

Θα επιχειρήσει να κολυμπήσει 151 συνεχόμενα χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την Παραλία των Κοραλλίων στην Πάφο και καταλήγοντας στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, στην Ορόκλινη.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό καθεστώς πλήρους αυτονομίας, χωρίς εξωτερική βοήθεια και υπό την επίβλεψη της World Open Water Swimming Association – WOWSA.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έχει στο πλευρό του τον Σ.Ε.Βα.Κ. – Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, ο οποίος στηρίζει και συντονίζει το εγχείρημα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιχειρησιακή προετοιμασία, στην ασφάλεια και στην παρακολούθηση της διαδρομής.

Η προσπάθεια τελεί επίσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Ένας ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος αθλητής. Είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού Παραολυμπιακού κινήματος και ένα παγκόσμιο σύμβολο θέλησης, δύναμης και επιμονής.

Στην τεράστια αθλητική του πορεία έχει συμμετάσχει σε πέντε Παραολυμπιακές διοργανώσεις και έχει κατακτήσει συνολικά δέκα Παραολυμπιακά μετάλλια: τέσσερα χρυσά, τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα. Παράλληλα, έχει αναδειχθεί 14 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει πετύχει 24 παγκόσμια ρεκόρ.

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, στα 100 μέτρα πεταλούδα και στα 100 μέτρα ύπτιο της κατηγορίας S13, καθώς και ένα ασημένιο μετάλλιο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Πεκίνο το 2008, ανέβηκε συνολικά έξι φορές στο βάθρο, κατακτώντας δύο χρυσά, τρία ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 πρόσθεσε στη συλλογή του ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο, φτάνοντας συνολικά τα δέκα Παραολυμπιακά μετάλλια στην καριέρα του.

Συνέχισε να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο και στις Παραολυμπιακές διοργανώσεις του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2021.

Όμως ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης δεν σταμάτησε στις πισίνες και στα Παραολυμπιακά μετάλλια. Συνέχισε να θέτει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις στον εαυτό του, στρεφόμενος στην κολύμβηση ανοικτής θάλασσας και στις υπεραποστάσεις.

Μετά την πρώτη του προσπάθεια, επιστρέφει στην Κύπρο με ακόμη μεγαλύτερη πίστη και αποφασιστικότητα, έτοιμος να δοκιμάσει ξανά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και να διεκδικήσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης δεν θα επιχειρήσει απλώς να κολυμπήσει από την Πάφο μέχρι τη Λάρνακα. Θα επιχειρήσει να γράψει ακόμη μία σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η XM είναι υπερήφανη που θα βρίσκεται στο πλευρό αυτού του ζωντανού θρύλου.

Γιατί τα όνειρα όρια δεν έχουν.