Μετά από την ανακοίνωση της διάθεσης 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κοινοτήτων της Λεμεσού, ο Όμιλος ΧΜ προχωρά τώρα στη χρηματοδότηση τεσσάρων σημαντικών έργων υποδομής, που αναμένεται ότι θα αναζωογονήσουν τις κοινότητες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο χωριό Βουνί ο Όμιλος ΧΜ θα χρηματοδοτήσει την δημιουργία Κοινοτικού Πάρκου, που θα συνδέεται με το ιστορικό μνημείο της Ενετικής χαβούζας, όπου θα βρίσκεται και η είσοδος του πάρκου. Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη της περιοχής και την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού. Ο χώρος στο ισόγειο θα καλωσορίζει τους επισκέπτες με άνετα καθίσματα κάτω από μια κληματαριά και ψηλά πλατάνια για χαλάρωση, διαλέξεις, παρουσιάσεις, και άλλες κοινοτικές εκδηλώσεις. Μέσω σκάλας ή ανελκυστήρα, οι επισκέπτες θα οδηγούνται στο δεύτερο επίπεδο για την καφετερία, και στη συνέχεια στο τρίτο επίπεδο, όπου θα υπάρχει επίσης χώρος χαλάρωσης και άθλησης, με ένα ψηλό τοίχο αναρρίχησης, που θα συνδέει το πρώτο και το τρίτο επίπεδο και που αναμένεται ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Τη λειτουργία και τη διαχείριση του Κοινοτικού Πάρκου θα αναλάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο Βουνίου.

Το έργο που χρηματοδοτεί ο Όμιλος ΧΜ στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος, αναμένεται να φέρει τις κοινότητες πιο κοντά, αφού αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου 11 χ 11 με συνοδευτικές αθλητικές υποδομές, που θα εξυπηρετεί τις τοπικές ομάδες, καθώς και ακαδημίες ποδοσφαίρου. Το γήπεδο θα διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα και συστάδες από ψηλά δένδρα που θα το προστατεύουν από τους ανέμους. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης καντίνα, πλήρως εξοπλισμένα αποδυτήρια και χώρους υγιεινής. Στο γήπεδο θα μπορούν να φιλοξενηθούν πολλές εκδηλώσεις, αθλητικές, κοινωνικές αλλά και πολιτιστικές, προσελκύοντας επισκέπτες από την γύρω περιοχή και από άλλα μέρη της Κύπρου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Αμβροσίου θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της διαχείρισης του γηπέδου.

Στο χωριό Άγιος Θεράπων, ο Όμιλος ΧΜ χρηματοδοτεί την ανέγερση ενός πολύ-λειτουργικού κοινοτικού χώρου, για την διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Μέσα σε ένα ειδικά τοπιοτεχνημένο περιβάλλον, το κτίριο του κέντρου θα δένει αρμονικά με την φύση της περιοχής, προάγοντας την κοινωνικότητα, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, τόσο για τους κατοίκους της κοινότητας όσο και για επισκέπτες. Θα μπορεί να φιλοξενεί κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως γαμήλιες δεξιώσεις και προγράμματα για παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας. Τη λειτουργία και τη διαχείριση του κοινοτικού κέντρου θα αναλάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντος.

Ένας πολύ-λειτουργικός, δημόσιος, ανοιχτός χώρος είναι το έργο που σύντομα θα κοσμεί το χωριό Σούνι-Ζανατζιά, με την χρηματοδότηση του Ομίλου ΧΜ. Ο χώρος αυτός θα προσφέρει ευκαιρίες χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και άθλησης για μικρούς και μεγάλους. Θα μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ θα διαθέτει μια σύγχρονη και ασφαλή παιδική χαρά για τα παιδιά της περιοχής, καθώς και αναψυκτήριο. Ο κοινοτικός αυτός χώρος θα έχει τον χαρακτήρα ενός πάρκου μέσα στην φύση, με μονοπάτια περιπάτου, με εύκολη και ασφαλή πρόσβαση για όλους. Τη λειτουργία και τη διαχείριση του χώρου θα αναλάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο Σουνίου-Ζανατζιάς.

Όλα τα κοινοτικά έργα αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν σε περίοδο 18 μηνών μετά από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και θα δώσουν νέα πνοή ζωής στις κοινότητες της Λεμεσού που τόσο πολύ δοκιμάστηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025.