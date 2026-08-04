Η υποβολή 300 αιτήσεων μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες για ένταξη στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, οδήγησε χθες τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, στην απόφαση να δοθεί παράταση για άλλους δύο μήνες.

Την περασμένη Παρασκευή, 31 Ιουλίου, ολοκληρωνόταν η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δεύτερης ευκαιρίας που έδωσε η Κυβέρνηση στους δανειολήπτες, ώστε να σώσουν την κύρια κατοικία τους. Ωστόσο, το αρμόδιο υπουργείο, παρατηρώντας την αυξημένη ροή των αιτήσεων, αποφάσισε να παρατείνει έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου την περίοδο υποβολής τους.

Συνεπώς, οι δανειολήπτες θα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά πέντε μήνες για να υποβάλουν αίτηση. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», από τις 4 Μαΐου, οπότε άνοιξε εκ νέου το σχέδιο, μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, υποβλήθηκαν συνολικά 929 νέες αιτήσεις. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό αιτήσεων, γι’ αυτό και εκτιμάται ότι, με την παράταση των δύο μηνών, θα αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των δανειοληπτών που θα επιχειρήσουν να βρουν διέξοδο από τα κόκκινα δάνεια και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο αριθμός των αιτήσεων να διπλασιαστεί.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Μετά τη νέα παράταση, τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ):

∙ Γρηγόρη Αυξεντίου 7, 1096 Λευκωσία

∙ Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος όροφος, 3032 Λεμεσός

∙ Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, 6041 Λάρνακα

∙ Κινύρα 7 και γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, κατάστημα 4, 8011 Πάφος

∙ Γρίβα Διγενή 4, 1ος όροφος, 5281 Παραλίμνι

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή αποκλειστικά σε ένα από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ. Για περισσότερες πληροφορίες ή καθοδήγηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο 22 743400.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΚΕΔΙΠΕΣ, άνοιξε εκ νέου έπειτα από πιέσεις βουλευτών προς το αρμόδιο υπουργείο, όταν συζητούνταν τον περασμένο Απρίλιο οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις.

Το σχέδιο αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Μεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο σταθερή και προβλέψιμη καθημερινότητα.

Όσο περισσότεροι δανειολήπτες ενταχθούν στο σχέδιο τόσο περισσότερο θα ενισχυθεί η συνολική προσπάθεια για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με επίκεντρο την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη στήριξη των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

846 κατοικίες στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Από τον Δεκέμβριο του 2023, οπότε άνοιξε για πρώτη φορά το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», υποβλήθηκαν συνολικά 4.269 αιτήσεις, από τις οποίες οι 929 κατατέθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.