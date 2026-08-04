Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Κάππαρη, στην επαρχία Αμμοχώστου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η κλήση λήφθηκε στις 19:02 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:15.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, αφού έσπασε η γυάλινη προθήκη της βεράντας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε μέρος του περιεχομένου του διαμερίσματος, ενώ επηρεάστηκαν η βαφή της τοιχοποιίας και το δάπεδο του χώρου.

Γείτονας επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά και τραυματίστηκε στο χέρι. Μέλη της Πυροσβεστικής τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέβη στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου για περαιτέρω περίθαλψη.

Ο ένοικος του διαμερίσματος εξήλθε με ασφάλεια πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, χωρίς να αποκλείεται να προκλήθηκε από υπολείμματα καπνιστικών ειδών, τα οποία κατασβένονταν σε γλάστρα με φυτά.