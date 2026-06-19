Σχολιάσαμε πολλές φορές την ανάγκη των τοπικών αρχών να θεοποιούν πρώην προέδρους δίνοντας τα ονόματά τους σε λεωφόρους ή οδούς, σε βαθμό που διερωτάται κανείς αν ζούμε στην Κύπρο ή στη Βόρεια Κορέα. Και σε βαθμό που διερωτάται κανείς αν τα συμβούλια που αποφασίζουν τις μετονομασίες, δεν μπορούν να σκεφτούν άλλους ανθρώπους, των γραμμάτων, των τεχνών, των αγώνων, που δεν έχουν τιμηθεί όσο άξιζαν.

Αλλά για κάποιους, το κόμμα είναι πάνω απ’ όλα, ακόμα και για τους… αντιπάλους, φτάνει να υλοποιούνται τα αλισβερίσια. Έτσι, στις 29 Ιουνίου, ο Δήμος Στροβόλου πραγματοποιεί τελετή μετονομασίας και η ανακαινισμένη Λεωφόρος Αργυρουπόλεως θα γίνει Λεωφόρος «Δημήτρη Χριστόφια». Την τελετή θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Στροβόλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η σύζυγος του Δημήτρη Χριστόφια.

Δεν έφταναν οι λεωφόροι στο Γέρι, στην Αγλαντζιά και στο Κελλάκι, χρειαζόταν και στον Στρόβολο, λες και πρέπει να τιμηθεί ο μεγαλύτερος ήρωας του τόπου και όχι ένας ακόμα κομματάρχης που εξελέγη στην ηγεσία του κράτους και -αντικειμενικά- δεν έκανε και σπουδαία δουλειά. Έτσι θα γίνει και με τον Αναστασιάδη; Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει αυτή η μεσαιωνική θεοποίηση, που την επιβραβεύει και το Προεδρικό; Στήστε του κι ένα μαυσωλείο, να θυσιάζουμε αρνιά και σκλάβους για να μας κάνει καλό καιρό…

ΑΛ.ΜΙΧ.