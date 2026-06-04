Στην παρουσία του υπουργού Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη παραδίδεται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Αργυρουπόλεως, η οποία ενώνει την Λεωφόρο Τσερίου με τον κυκλικό κόμβο του ΓΣΠ και κατ΄ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού.

Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κυκλοφοριακής κίνησης, ειδικότερα στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, και στην ασφαλέστερη σύνδεση των Δήμων Στροβόλου και Λακατάμειας.

Το συνολικό μήκος του δρόμου που θα κατασκευαστεί ανέρχεται σε 6,300μέτρα. Το Έργο αφορά τόσο τη βελτίωση υφιστάμενων οδών, όσο και την κατασκευή νέου οδικού δικτύου. Οι δρόμοι που θα κατασκευαστούν / βελτιωθούν, θα διαθέτουν τις πιο κάτω υποδομές: 4 λωρίδες κυκλοφορίας, προσθήκη επιπρόσθετης λωρίδας όπου χρειάζεται γα τη διεξαγωγή της δεξιόστροφης κίνησης, πεζοδρομία εκατέρωθεν του οδοστρώματος, ποδηλατόδρομο σε όλο το μήκος, λωρίδα πρασίνου, διαχωριστική κτιστή νησίδα για το διαχωρισμό των κινήσεων, 3 κυκλικούς κόμβους, εγκατάσταση φώτων τροχαίας σε 3 συμβολές, δημιουργία 27 διαβάσεων πεζών για την ασφαλή διακίνηση των πεζών, εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού, υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εγκατάσταση υποδομών για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων και λυμάτων κλπ.

Ανατολικά το Έργο θα συνδέεται με τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο παρά το ΓΣΠ και τη Λεωφόρο Δ. Βικέλα (προέκταση της Λ. Ιωσήφ Χ”Ιωσήφ), με τον ανισόπεδο κόμβο στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού και με τη Λεωφόρο Φ. Παπακυπριανού στο Δήμο Λατσιών που κατασκευάστηκε την περίοδο 2009 – 2011 και δυτικά με τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Λακατάμειας και την οδό Αγίου Γεωργίου που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2004-2006. Σημειώνεται ότι η δυτική προέκταση της οδού Αγίου Γεωργίου, συμβάλει με το δρόμο Παλαιχωρίου – Λευκωσίας με αποτέλεσμα να συνδεθεί η περιοχήΑνθούπολης καιΛακατάμειας με τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας / Λεμεσού και την περιοχή Λατσιών και αντίστροφα.

Το συμβόλαιο είχε υπογραφεί στις 22 Δεκεμβρίου 2022 με διάρκεια εκτέλεσης του έργου στις 130 εβδομάδες και με κόστος € 30,686,530 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο, το οποίο αναβαθμίζει συνολικά το οδικό δίκτυο συνδέοντας τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο «Οικοδόμων» (παρά το Νέο ΓΣΠ) με τον παρακαμπτήριο Λακατάμιας, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Είναι δρόμος Τεσσάρων Λωρίδων πλάτους 3,25 μέτρων η κάθε μία.

-Διαθέτει διαχωριστικές Νησίδες και Πράσινο. Περιλαμβάνει κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτους 2,20 μέτρων όπως και λωρίδες πρασίνου εκατέρωθεν.

-Διαθέτει υποδομές για Πεζούς και Ποδηλάτες με πλατιά πεζοδρόμια πλάτους τριών μέτρων.

-Κατασκευάστηκαν τρεις ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι και φωτοελεγχόμενες διαβάσιες τύπου pelican.

-Δημιουργήθηκαν στάσεις Λεωφορείων