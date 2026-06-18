Ένα επεισόδιο των Simpsons από το 1997 έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ φιλάθλων, καθώς φέρεται να «προβλέπει» το ζευγάρι του τελικού στο φετινό Μουντιάλ.

Οι «προφητείες» των Simpsons αποτελούν εδώ και χρόνια αγαπημένο θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι τεχνολογικές καινοτομίες, η διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις για την ικανότητά της να «προβλέπει» το μέλλον.

Με το Μουντιάλ 2026 να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένα επεισόδιο που προβλήθηκε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες επανήλθε στο προσκήνιο και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους ποδοσφαιρόφιλους.

Το επεισόδιο που έβαλε… φωτιά στις θεωρίες

Στο επεισόδιο «The Cartridge Family» του 1997, ο Χόμερ και η Μαρτζ παρακολουθούν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Σπρίνγκφιλντ. Η αναμέτρηση παρουσιάζεται ως μάχη για το ποιο έθνος είναι το κορυφαίο στον κόσμο και οι δύο ομάδες που εμφανίζονται είναι η Πορτογαλία και το Μεξικό.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια στα social media, καθώς αμφότερες οι χώρες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μάλιστα, αρκετοί φίλοι της σειράς υποστηρίζουν ότι το γήπεδο που παρουσιάζεται στο επεισόδιο θυμίζει έντονα το MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο των Simpsons;

Αν μιλήσουμε αποκλειστικά με ποδοσφαιρικά κριτήρια, η Πορτογαλία διαθέτει σαφώς περισσότερες πιθανότητες να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Οι Ίβηρες διαθέτουν μία από τις πιο ποιοτικές και γεμάτες ομάδες του τουρνουά, συνδυάζοντας εμπειρία, ταλέντο και βάθος σε όλες τις γραμμές. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στα φαβορί των μεγάλων διοργανώσεων.

Αντίθετα, το Μεξικό καλείται να ξεπεράσει αρκετά υψηλότερα εμπόδια. Παρότι αγωνίζεται εντός έδρας και παραδοσιακά παρουσιάζεται ανταγωνιστικό σε Μουντιάλ, η διαφορά ποιότητας σε σχέση με δυνάμεις όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ισπανία ή η Αγγλία παραμένει σημαντική.

iefimerida.gr