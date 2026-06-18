Μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για την από κοινού ανάπτυξη πολυλειτουργικής λύσης drone διττής χρήσης υπέγραψαν η κυπριακή εταιρεία SignalGeneriX Ltd και η γαλλική Aerix Systems, μέσα στα πλαίσια του Φόρουμ Καινοτομίας & Συνεργασίας Κύπρου–Γαλλίας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, με τη συνεργασία να θέτει τις βάσεις για ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κοινής ανάπτυξης, δημιουργίας πρωτοτύπων και επίδειξης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων νέας γενιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Aerix Systems αναπτύσσει την πλατφόρμα AXS-S1, δηλαδή το ίδιο το drone/interceptor, ενώ η SignalGeneriX παρέχει την τεχνολογία SGX EDGE-AI, η οποία αποτελεί το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας και τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας.

Πως λειτουργεί

Το σύστημα διαθέτει δύο διπλούς πνευματικούς εκτοξευτές διχτυών με CO₂. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει, να ταξινομεί, να παρακολουθεί και να αναχαιτίζει αυτόνομα εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι η επεξεργασία δεδομένων επί του ίδιου του drone, χωρίς ανάγκη άμεσης εξάρτησης από εξωτερικές υποδομές. Ο υπολογιστής SGX EDGE-AI, είναι βασισμένος στον εξαιρετικά μικρό, αλλά πανίσχυρο υπολογιστή NVIDIA Jetson Orin NX και διαθέτει ισχύ επεξεργασίας 100 TOPS (100 τρισεκατομμύρια μαθηματικές πράξεις το δευτερόλεπτο) και επεξεργάζεται ταυτόχρονα τρεις ροές -εικόνας: ευρυγώνια ηλεκτροοπτική κάμερα 110° FHD, – ηλεκτροοπτική κάμερα 10° 4K – θερμική κάμερα 45° 1MPx.

Η τριπλή αυτή διάταξη αισθητήρων επιτρέπει στο σύστημα την απόκτηση στόχου, ακολούθως να τον παρακολουθεί με ακρίβεια και επιπλέον να επιχειρεί σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως νύχτα, καπνός ή σκόνη.

Το AXS-S1 SPIDER-AI διαθέτει πατενταρισμένη πανκατευθυντική πρόωση, η οποία του επιτρέπει να διατηρεί πλήρη έλεγχο στάσης ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες ή ισχυρούς ανέμους. Η πλατφόρμα μπορεί να φθάσει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, να επιχειρεί με ανέμους έως 100 χιλιόμετρα την ώρα, να φρενάρει σε 2,5 δευτερόλεπτα και να εκτελεί στροφές με ακτίνα ενός μέτρου.

Για την εξουδετέρωση στόχων, το σύστημα φέρει δύο πνευματικούς εκτοξευτές διχτυών. Κάθε εκτοξευτής αναπτύσσει δίχτυ σύλληψης επιφάνειας τουλάχιστον 12 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέποντας έως δύο εμπλοκές ανά αποστολή. Οι εκτοξευτές είναι επαναγεμιζόμενοι στο πεδίο, ενώ η ενεργοποίησή τους γίνεται από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όταν επιβεβαιωθεί ο εγκλωβισμός του στόχου.

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδα ή σμήνος, ενώ υποστηρίζει ανάπτυξη από αέρα, ξηρά ή θάλασσα. Ο χρόνος προετοιμασίας αναφέρεται στο ένα λεπτό, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για σενάρια ταχείας αντίδρασης.

Τα πιθανά πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, στάδια και χώρους μεγάλων εκδηλώσεων, κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σύνορα, περιμέτρους ασφαλείας και τακτικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία διαδρόμων προσγείωσης, ενεργειακών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, κυβερνητικών χώρων, στρατιωτικών βάσεων και περιοχών υψηλής ασφάλειας.

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