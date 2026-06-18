Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πολύ σημαντικής ενεργειακής υποδομής στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποίησε η Ουκρανία τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους. Στόχος ήταν το Διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας, το οποίο επλήγη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, αρκετά ουκρανικά drones έπληξαν το Διυλιστήριο την περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά της πόλης και λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο.

🔥🛢️ The Moscow Oil Refinery came under large-scale aerial attack early this morning, much larger than the one carried out just two days ago.



📍 The facility processes around 11.6 million tonnes of oil annually and is one of the most important fuel suppliers for the Russian… https://t.co/vZZlDob7NK pic.twitter.com/BAPwEP2Cpm June 18, 2026

Ο ίδιος ανέφερε μέσω Telegram πως η σημερινή, ήταν η μεγαλύτερη επίθεση κατά της Μόσχας σε δύο χρόνια, με περισσότερα από 190 drones να αναχαιτίζονται. «Οι δυνάμεις αεράμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν μια μαζική επίθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

📹 Footage shows force of blast at Kapotnya refinery in Moscow, Russia, sending roof of storage silo soaring into air after reported Ukrainian attack



🔥 Video captures large fire and thick black smoke rising above facility following strike pic.twitter.com/FU16rqkOFX June 18, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν, καταγράφουν τη στιγμή έκρηξης στο διυλιστήριο. Στα πλάνα διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από τμήμα της εγκατάστασης, πριν από μια ισχυρή έκρηξη που συγκλονίζει άλλο σημείο του συγκροτήματος, εκτοξεύοντας στον αέρα την οροφή μεγάλης δεξαμενής καυσίμων.

BREAKING:



Huge explosions at the Moscow Oil Refinery after it’s struck by several Ukrainian long-range drones.



Looks like Moscow has a day or two of “black rain” ahead of it. pic.twitter.com/1dJGDO9lYI June 18, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Ζουκόφσκι, έξω από τη Μόσχα. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο και σε αρκετά μπαλκόνια, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν επίσης σε διάφορες περιοχές γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας ζημιές σε γυμναστήριο, βιομηχανική εγκατάσταση, εμπορικό κέντρο – όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά – καθώς και σε ιδιωτική κατοικία.

Πιο νότια, στην περιφέρεια Ροστόφ, ξεχωριστή επίθεση με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός αμάχου και τον τραυματισμό δύο ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ. Η ίδια επίθεση προκάλεσε ζημιές σε μηχανή τρένου και πυρκαγιές σε δύο εμπορικές εγκαταστάσεις.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

Η νέα επιδρομή στη Μόσχα σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά από προηγούμενο πλήγμα στο ίδιο διυλιστήριο. Την Τρίτη, ο Σομπιάνιν είχε ανακοινώσει ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις εντός του συγκροτήματος.

Μετά την επίθεση εκείνη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξουν στόχους σε απόσταση 500 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Ο Ζελένσκι παρουσίασε τα βαθιά πλήγματα στο ρωσικό έδαφος ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Κιέβου για να αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, στρατιωτικών βάσεων, πετρελαϊκών αποθηκών και τερματικών εγκαταστάσεων.

Ορισμένα από τα πλήγματα σημειώθηκαν ακόμη και στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου η Αγία Πετρούπολη φιλοξένησε πρόσφατα διεθνές οικονομικό φόρουμ που συχνά χαρακτηρίζεται ως η «ρωσική εκδοχή του Νταβός» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των εσόδων του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με αναλυτές.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο αριθμός των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου έχει μειωθεί λόγω των αυστηρότερων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν ενίσχυσε τα ρωσικά έσοδα, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν σημαντικά.

Παρ’ όλα αυτά, οι σχεδόν καθημερινές ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, αντιμετώπισε ελλείψεις καυσίμων και περιορισμούς στη διάθεση βενζίνης, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις περιόρισαν τις οδικές γραμμές ανεφοδιασμού στην περιοχή.

Συζητήσεις στο ΝΑΤΟ

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ οι ηγέτες των μεγαλύτερων δυτικών οικονομιών συμμετέχουν στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις επαφές του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι όλοι οι συνομιλητές του συμφώνησαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να ενισχύσει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια λύση που θα τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του. «Η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, όπως και η Ουκρανία», δήλωσε.

Την Τετάρτη, στο περιθώριο συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι συζήτησε εκτενώς με τον Ζελένσκι την πορεία του πολέμου. «Η Ουκρανία τα πηγαίνει πραγματικά καλά», δήλωσε ο Ρούτε, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές απώλειες ανέρχονται σε 30.000 έως 35.000 στρατιώτες τον μήνα. Πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων ώστε να εξασφαλιστεί πως το Κίεβο θα λάβει τα αντιαεροπορικά συστήματα, τους πυραύλους αναχαίτισης και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται. «Πρέπει να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή», υπογράμμισε.

Η συνάντηση του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία τις πληροφορίες περί μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ήπειρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Ο Ρούτε επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται σχετικές αλλαγές, αλλά υποβάθμισε τη σημασία τους. «Οι Ευρωπαίοι καλύπτουν ήδη μεγάλο μέρος αυτών των δυνατοτήτων. Βρισκόμαστε σε καλή θέση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ, όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ενίσχυαν άμεσα τη στρατιωτική τους παρουσία όπου απαιτείται.

protothema.gr