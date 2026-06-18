Νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις Κεντρικές Φυλακές με τη χρήση drone εντοπίστηκε και αποτράπηκε σήμερα το πρωί, μέσω του συστήματος anti-drone που βρίσκεται σε λειτουργία στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, το σύστημα εντόπισε drone το οποίο μετέφερε πακέτο προς τις Κεντρικές Φυλακές. Τοσο το drone όσο και πακέτο κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φυλακών, ενώ ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου για την παραλαβή του και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η νέα αυτή περίπτωση επιβεβαιώνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συστήματος anti-drone, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των Κεντρικών Φυλακών και την αποτροπή παράνομης εισαγωγής κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων.