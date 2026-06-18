Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε σήμερα, Πέμπτη (18/6) ο 24χρονος Ελληνοκύπριος κατηγορούμενος σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 23χρονο στη Λεμεσό.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού αφού εξέπνεε το διάταγμα κράτησής του όπου έγινε η διαδικασία καταχώρισης και παραπομπής της υπόθεσης. Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση ενώπιον Κακουργιοδικείο, το οποίο θα συνεδριάσει στις 20 Ιουλίου, ενώ διέταξε την κράτησή του ως υπόδικου μέχρι την έναρξη της δίκης. Ο 24χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας φόνου.

Όπως έγραψε σε προηγούμενο δημοσίευμά του το philenews, ο 24χρονος, όταν ανακρίθηκε γραπτώς, ανέφερε πως ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι το θύμα, μετά τη χειρουργική επέμβαση και ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο νοσηλείας, παρουσία αστυνομικού, φέρεται να ανέφερε: «εμασιέρωσε με ο…», κατονομάζοντας τον 24χρονο.

Ενω και σε κατάθεση που έδωσε ο 23χρονος, ανέφερε ότι το πρόσωπο που τον τραυμάτισε ήταν ο κατηγορούμενος.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι είχε προηγηθεί παρεξήγηση μεταξύ τους και ότι ο 24χρονος τού επιτέθηκε και τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν παρεξηγηθεί μέσω Instagram για θέματα οπαδικού περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα κίνητρα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, προηγήθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης έξω από υποστατικό στα Κάτω Πολεμίδια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και διέφυγε.

Ο 23χρονος υπέστη σοβαρό τραύμα μήκους έξι εκατοστών στην ανιούσα μοίρα του δεξιού παχέος εντέρου, καθώς και ρήξη του τοιχώματος του εντέρου. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε και δεύτερη τραυματική βλάβη μήκους περίπου δύο εκατοστών.