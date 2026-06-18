Το αθλητικό δράμα «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια ταινία των 17ων Βραβείων Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κατακτώντας επτά συνολικά διακρίσεις.

Στη φετινή διοργάνωση υπήρξε και έντονο κυπριακό αποτύπωμα, με το «Maricel» του Κύπριου σκηνοθέτη Ηλία Δημητρίου να βραβεύεται ως Καλύτερη Ελληνική Μειοψηφική Συμπαραγωγή, ενώ η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», που συνδέεται με τον Λώρη Λοϊζίδη και είχε βρεθεί ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, απέσπασε τρία βραβεία σε τεχνικές κατηγορίες.

Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» κέρδισε σε επτά κατηγορίες, ενώ σε τέσσερις από αυτές νικητής ήταν ο ίδιος ο δημιουργός, ο οποίος ωστόσο απουσίαζε από την αίθουσα: Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Ήχου, Πρωτότυπης Μουσικής και Β’ Γυναικείου Ρόλου. Ο Γεωργόπουλος, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσυλβανίας για να παρουσιάσει την ταινία του, ευχαρίστησε μέσω της συντρόφου του, «το ηρωικό συνεργείο του και την υποστηρικτή ομάδα των ηθοποιών του».

Η «Σπασμένη Φλέβα» του -επίσης Κύπριου- Γιάννη Οικονομίδη, που είχε συγκεντρώσει 12 υποψηφιότητες και συγκαταλεγόταν στα φαβορί της διοργάνωσης, περιορίστηκε τελικά σε μία μόνο βράβευση. Συγκεκριμένα, η Μπέττυ Αρβανίτη τιμήθηκε με το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία, μοιραζόμενη το βραβείο με τη Γιούλα Μπούνταλη από το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ». Η περιορισμένη παρουσία της «Σπασμένης Φλέβας» στον κατάλογο των νικητών σχολιάστηκε έντονα μετά την τελετή.

Από τις σημαντικότερες κυπριακές επιτυχίες της βραδιάς ήταν η πορεία της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», η οποία μετέτρεψε τις έξι υποψηφιότητές της σε τρία βραβεία.

Συγκεκριμένα απέσπασε:

Βραβείο Σκηνογραφίας για τη Λίζα Τσουλούπα

Βραβείο Ενδυματολογίας για την Τριάδα Παπαδάκη

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ για τους Κατερίνα Βαρθαλίτου και Χρόνη Τζήμο

Οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη βαρύτητα που έδωσε η Ακαδημία στον τεχνικό και εικαστικό σχεδιασμό της ταινίας, η οποία αναβίωσε με κινηματογραφικούς όρους την ατμόσφαιρα της Αθήνας του 19ου αιώνα.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο έχει και η βράβευση της σκηνογράφου Λίζας Τσουλούπα, μιας δημιουργού με σταθερή παρουσία ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνόφωνου κινηματογραφικού χώρου.

Στις κυπριακές διακρίσεις προστέθηκε και το Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής, το οποίο απονεμήθηκε στο «Maricel».

Η ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη Ηλία Δημητρίου, που είχε ήδη ξεχωρίσει σε διεθνή φεστιβάλ, βρέθηκε ανάμεσα στους φετινούς νικητές, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην πορεία της.

Οι υπόλοιπες διακρίσεις

Το βραβείο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ απέσπασε το «Λο» του Θανάση Βασιλείου, ενώ το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη απονεμήθηκε στους Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιο Ντινόπουλο για την «Αρκουδότρυπα».

Η ίδια ταινία χάρισε στη Χαρά Κυριαζή το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο Χρήστος Πασσαλής για το «Beachcomber» του Αριστοτέλη Μαραγκού. Το «Beachcomber» απέσπασε επίσης το βραβείο Φωτογραφίας για τον Γιώργο Καρβέλα, αποτελώντας μία από τις ταινίες που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση.

Τιμητικό βραβείο στον Παντελή Βούλγαρη

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή του Τιμητικού Βραβείου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στον Παντελή Βούλγαρη. Λόγω προβλήματος υγείας ο σπουδαίος δημιουργός δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή και το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο στενός του φίλος και συνεργάτης Χρήστος Παληγιαννόπουλος.

Στον προσωπικό και ιδιαίτερα θερμό λόγο του, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Λευτέρης Χαρίτος χαρακτήρισε τον Βούλγαρη «δώρο για τον ελληνικό κινηματογράφο», υπογραμμίζοντας τόσο το έργο του όσο και τη διαρκή στήριξή του προς τις νεότερες γενιές δημιουργών.

Η φετινή τελετή, με παρουσιαστές τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Θανάση Αλευρά, πραγματοποιήθηκε με κεντρικό σύνθημα «Οι ζωές μας στο φως», σε μια χρονιά που σηματοδοτεί παράλληλα την προετοιμασία της Αθήνας για τη φιλοξενία των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου το 2027.

Πέρα από τη σαρωτική επικράτηση του «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», η φετινή διοργάνωση άφησε ισχυρό κυπριακό αποτύπωμα, με διακρίσεις σε κατηγορίες παραγωγής, σκηνογραφίας και διεθνών συμπαραγωγών, επιβεβαιώνοντας την ολοένα ισχυρότερη παρουσία Κυπρίων δημιουργών στον ευρύτερο ελληνόφωνο κινηματογραφικό χώρο.

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