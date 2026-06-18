Με τη σπουδαία νίκη της Κολομβίας με 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/6) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους του φετινού Μουντιάλ.

Από τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων ξεχώρισαν φυσικά οι «γκέλες» Ισπανίας (0-0 με Πράσινο Ακρωτήρι) και Πορτογαλίας (1-1 με Λ.Δ. Κονγκό), η ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο (1-1) αλλά και η επτάρα (7-1) της Γερμανίας επί του Κουρασάο.

Πλέον, οι 48 ομάδες ετοιμάζονται για τη δεύτερη «στροφή», που πρόκειται να κρίνει πολλά αναφορικά με την υπόθεση πρόκριση αλλά και την κατάταξη των χωρών στους βαθμολογικούς πίνακες. Μέχρι τότε, ας δούμε αναλυτικά τη βαθμολογία σε κάθε γκρουπ.

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