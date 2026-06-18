Οι πρόσφατες επιθέσεις στη Ρωσία αποτελούν απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε ιδιαίτερα την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, η Μόσχα έγινε στόχος της μεγαλύτερης ουκρανικής επίθεσης με drones εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Ο περιφερειάρχης της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ουκρανικά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο μεταξύ άλλων και σημαντικό διυλιστήριο.

«Μόνο ένας άνδρας διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, ο Πούτιν»

Ο Ζελένσκι εκτίμησε επίσης ότι τα πλήγματα αυτά θα πρέπει να δείξουν στους Ρώσους ότι «μόνο ένας άνδρας», ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, η Μόσχα έγινε στόχος της μεγαλύτερης ουκρανικής επίθεσης με drones εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Ο περιφερειάρχης της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ουκρανικά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο μεταξύ άλλων και σημαντικό διυλιστήριο.

«Το βασικό είναι ότι ο ρωσικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί είναι ότι μόνο ένας άνδρας, ο Πούτιν, διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, ενώ οι απλοί άνθρωποι πληρώνουν το τίμημα», τόνισε, προσθέτοντας: «εμείς δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν τον θέλαμε ποτέ (…) Όμως αν η Ουκρανία καίγεται, τότε και η Μόσχα σας θα καεί».

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να πιέσουν τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο.

cnn.gr