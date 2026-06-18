Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε σήμερα (18/6) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 44χρονο προπονητή και ποδοσφαιρικό παράγοντα ομάδας, μετά από παραδοχή του στις σοβαρές κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, άγρα παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς και απόκτηση πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον κατηγορούμενο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 4 ετών. Εκδόθηκε επίσης, διάταγμα με το οποίο του απαγορεύεται για 3 έτη μετά την αποφυλάκισή του να προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά, να εργοδοτηθεί ή απασχοληθεί σε χώρους με παιδιά, να διαμένει σε χώρο ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά.

Πρόκειται για την υπόθεση που είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα μας σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος ζητούσε από ανήλικους ποδοσφαιριστές γυμνές φωτογραφίες και βίντεο, προσφέροντάς τους ως αντάλλαγμα χρήματα και σεξουαλικά βοηθήματα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της πρωτοφανούς υπόθεσης, ο 44χρονος ζητούσε μέσω Instagram και άλλων εφαρμογών επικοινωνίας από ανήλικους ποδοσφαιριστές φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν τα γεννητικά τους όργανα, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ως θύματα δύο ανήλικοι. Σε μία περίπτωση φέρεται να πρότεινε σε έναν εκ των δύο ανηλίκων να συναντηθούν σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό, με σκοπό τη σεξουαλική πράξη έναντι αμοιβής με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό €150. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τον Ιούνιο του 2025.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όπως αποκάλυψε ο «Φ», η υπόθεση ήρθε στο φως όταν άλλοι γονείς ανήλικων ποδοσφαιριστών ενημέρωσαν τους γονείς ενός 16χρονου, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στις Αρχές. Στα μέσα Ιουνίου 2025, ο 16χρονος κατήγγειλε ότι αγωνίζεται σε ομάδα όπου ο 44χρονος είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας και, κατά καιρούς, εκτελεί καθήκοντα προπονητή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τέλη του 2024 άρχισε να επικοινωνεί μαζί του μέσω κοινωνικών δικτύων, αρχικά για θέματα προπόνησης, ωστόσο, η επικοινωνία σύντομα πήρε σεξουαλικό χαρακτήρα.

Ο κατηγορούμενος του απέστειλε φωτογραφία και τον ρώτησε αν αυτοϊκανοποιείται. Ο ανήλικος ένιωσε άβολα και ενημέρωσε συμπαίκτες του, ένας εκ των οποίων παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί παρόμοια μηνύματα. Κατά τον Ιανουάριο του 2025, ο 16χρονος προστέθηκε από άγνωστο χρήστη σε ομαδική συνομιλία σε εφαρμογή. Γρήγορα αντιλήφθηκε πως ο λογαριασμός ανήκε στον κατηγορούμενο. Ο χρήστης συνέχισε να επικοινωνεί με τον ανήλικο αποστέλλοντας του βίντεο και φωτογραφίες.

Δεύτερος ανήλικος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 16χρονου, ανέφερε πως δέχθηκε πρόταση από τον 44χρονο να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες του, με αντάλλαγμα €50 και σεξουαλικό βοήθημα. Ο συγκεκριμένος ανήλικος φέρεται να αποδέχθηκε. Ο 16χρονος ανέφερε επίσης ότι, έπειτα από πιέσεις, έστειλε φωτογραφίες, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να του απέστειλε και ο ίδιος γυμνές φωτογραφίες και να ζητούσε βίντεο με σεξουαλικές πράξεις.