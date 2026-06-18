Σε 69χρονο Ελληνοκύπριο ανήκει η σορός άντρα που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Κίτι το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο λουόμενος συνήθιζε να κάνει το μπάνιο του στην περιοχή και εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος, πέντε μέτρα από την ακτή, από ιδιοκτήτη υποστατικού της περιοχής.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Σοφτάδες, κοντά στην παραλία αετοσανίδας, και ανασύρθηκε στη στεριά.

Επί τόπου έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, για να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου. Το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί και παραμένει άγνωστο εάν ο θάνατος του ηλικιωμένου επήλθε από πνιγμό ή από παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του .