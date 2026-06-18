Βγήκαν στους δρόμους οι υποψήφιοι για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς ώστε να ακούσουν τα προβλήματα των δημοτών και να τους παρουσιάσουν τις θέσεις και το όραμά τους για το δημοτικό τους διαμέρισμα. Η κάλπη για ανάδειξη του νέου αντιδημάρχου θα στηθεί στις 28 Ιουνίου και ως εκ τούτου ο χρόνος της προεκλογικής που έχουν οι υποψήφιοι είναι λιγότερος από τρεις εβδομάδες. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα ο προεκλογικός τους να είναι εντονότερος και να καλούνται να καλύψουν τεράστιο έδαφος σε λίγες μέρες, ούτως ώστε να συναντήσουν τους δημότες ενός από τα μεγαλύτερα δημοτικά διαμερίσματα της επαρχίας Λευκωσίας.

Μέχρι στιγμής υποψήφιοι είναι ο Προκόπης Προκοπίου με τον ΔΗΣΥ και η Άντρη Χατζηανδρέου, η οποία μέχρι στιγμής εξασφάλισε τη στήριξη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ.

ΠΕ