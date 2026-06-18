Για ακόμη μία φορά, αποδείχθηκε ότι για ορισμένους το συμφέρον των λίγων και η μελλοντική αξία των οικοπέδων τους υπερισχύουν του πραγματικού δημόσιου συμφέροντος. Στην περίπτωση της κοινότητας του Μαζωτού, αντί οι κάτοικοι να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επέλεξαν να προσεγγίσουν το θέμα με προειλημμένες αποφάσεις και άκαμπτες θέσεις.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι η πλήρης απαξίωση της επιστημονικής γνώσης. Χωρίς να ακούσουν τους επιστήμονες και τους τεχνοκράτες, χωρίς καν να γνωρίζουν επίσημα τα δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών, είχαν ήδη διαμορφώσει άποψη και είχαν αποφασίσει τι αποδέχονται και τι απορρίπτουν.

Η αντίφαση δεν περνά απαρατήρητη. Από τη μία ζητούν νερό από τον Νότιο Αγωγό, από την άλλη αρνούνται να συνεισφέρουν, περιμένοντας πρώτα να αυξηθεί η αξία των χωραφιών τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η πρόσκαιρη βροχόπτωση παρουσιάζεται ως επιχείρημα για να εγκαταλειφθεί η λύση της αφαλάτωσης, λες και ένα επεισόδιο καλοκαιρίας μπορεί να αντικαταστήσει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την υδατική ασφάλεια. Και το τίμημα, όπως συμβαίνει πάντα, καλείται να το πληρώσει η κοινωνία στο σύνολό της. Κορυφαίο όλων, όταν κομματικό στέλεχος που δεν είναι στη λίστα των μελετητών, ανέλαβε τη μελέτη της κοινότητας και τα επιχειρήματα.

Α.Ν.