Ως πολίτες, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι άλλο «κράτος δικαίου» και άλλο «το κοινό περί δικαίου αίσθημα». Όμως, μετά από τα τόσα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που καταγράφονται στο πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», η κοινωνία αναμένει -για να μην πούμε απαιτεί- τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας ώστε να διαφανεί πέραν πάσης αμφιβολίας εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι αυτών ενώπιον της Δικαιοσύνης. Και ελπίζοντας, μάλιστα, η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί γρήγορα και να μην περιμένουμε 3 – 4 χρόνια για να δούμε αποτελέσματα. Ίδωμεν…

ΣΠΥΝΙΚ