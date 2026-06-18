Την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Ηθοποιών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028 υπέγραψαν την Πέμπτη 18 Ιουνίου ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου (ΕΗΚ) και οι Καλλιτέχνες Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του υφιστάμενου πλαισίου εργασιακών σχέσεων για τους επαγγελματίες ηθοποιούς που συνεργάζονται με τον Οργανισμό.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε σε τελετή στα γραφεία του ΘΟΚ, επισφραγίζοντας τη συνέχιση μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού και λειτουργικού εργασιακού περιβάλλοντος στον θεατρικό χώρο.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εφαρμογή της σύμβασης κατά την προηγούμενη περίοδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης ενός πλαισίου που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ηθοποιών και ρυθμίζει με σαφήνεια τους όρους συνεργασίας τους με τον κρατικό θεατρικό οργανισμό.

Τη Συλλογική Σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του ΘΟΚ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παντελής Βουτουρής και ο γραμματέας του ΔΣ Σάββας Χαραλάμπους. Εκ μέρους της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου υπέγραψε ο πρόεδρος της ΕΗΚ Ανδρέας Τσέλεπος, ενώ την ΟΥΥΚ-ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας της Μιχάλης Καζαμίας. Εκ μέρους της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ υπέγραψαν ο γενικός γραμματέας Νίκος Γρηγορίου και η γραμματέας της Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου Χριστίνα Κωνσταντίνου.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο πρώην γενικός γραμματέας της ΟΥΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, η αντιπρόεδρος του ΘΟΚ Ανθή Αντωνιάδου, τα μέλη του ΔΣ Γιώργος Θεοδοσίου, Ζήνων Παπαφιλίππου και Μαρία Χαμάλη, καθώς και εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα των εργασιακών συνθηκών στον πολιτιστικό τομέα βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών και επαγγελματικών φορέων για τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας στον χώρο του θεάτρου.