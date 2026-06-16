Σε καταγγελία στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία των εκλεγμένων εκπροσώπων των Δεσμοφυλάκων, προχώρησε η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα υπέβαλε στις 11 Ιουνίου 2026 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Συλλογική Καταγγελία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για παραβίαση διατάξεων που αφορούν το δικαίωμα οργάνωσης, τη συλλογική διαπραγμάτευση, την προστασία και τις διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την απαγόρευση των διακρίσεων.

Η προσφυγή, με φάκελο αριθμού παραρτημάτων και εκατοντάδων σελίδων, ακολούθησε την καταγγελία της Συντεχνίας, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2026, στην Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με αίτημα για κατά προτεραιότητα εξέταση. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, η υπόθεση τέθηκε ενώπιον των δύο κορυφαίων διεθνών οργάνων προστασίας των συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται ακόμη πως σύμφωνα με επιστολή του Εκτελεστικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2026, η καταγγελία καταχωρίστηκε επισήμως στις 11 Ιουνίου 2026.

Η Επιτροπή έθεσε στην Κυπριακή Δημοκρατία προθεσμία έως τις 30 Ιουλίου 2026 για να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις τόσο επί του παραδεκτού όσο και επί του ίδιου του αιτήματος άμεσων μέτρων.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το αίτημα άμεσων μέτρων εισέρχεται ήδη σε στάδιο ουσιαστικής εξέτασης, λέει η συντεχνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο, εθνικό και διεθνές, για την προστασία των μελών και των εκλεγμένων εκπροσώπων της.

ΚΥΠΕ