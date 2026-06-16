Η διαμάχη γύρω από την εθνική ομάδα του Ιράν συνεχίζεται. Η ομάδα του επιθετικού του Ολυμπιακού, Ταρέμι έπαιξε τον πρώτο της αγώνα στο Μουντιάλ 2026 και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Ο παίκτης της γηπεδούχου ομάδας, Μοχάμεντ Μοχέμπι ο επέλεξε έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό, σχηματίζοντας όπλο με τα χέρια του και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

« Η FIFA κατάσχεσε τις σημαίες μας με τον ήλιο και το λιοντάρι για “πολιτικούς” λόγους, αλλά αυτός ο τρομοκράτης μπορεί να κάνει μια χειρονομία με όπλο προς το πλήθος. Ο Μοχάμεντ Μοχέμπι θα έπρεπε να αποκλειστεί από το να αγωνιστεί σε αυτό το τουρνουά», έγραψε ένας λογαριασμός στο Twitter.

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