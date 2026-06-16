Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας επέλεξε το «Protaras Riviera» ως στρατηγική για την τουριστική του καμπάνια και το branding της ευρύτερης περιοχής. Πώς όμως χρησιμοποιείται αυτή η λέξη στο εξωτερικό; Έχουμε τη γνωστή «Γαλλική Ριβιέρα», δηλαδή η Κυανή Ακτή, η παραλιακή περιοχή στη νότια Γαλλία με πόλεις όπως Νίκαια, Κάννες, Μονακό ή/και η «Αθηναϊκή Ριβιέρα», δηλαδή, το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, από το Φάληρο προς Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Σούνιο.

Στην Κύπρο κάτω από την ομπρέλα «Πρωταράς Ριβιέρα» μπαίνει ο Πρωταράς, ο Κάππαρης, η Περνέρα, το Παραλίμνι, η Δερύνεια, το Φρέναρος και η Αχερίτου. Ελπίζουμε πάντως μαζί με το όνομα να μην έρθει και αύξηση των τιμών όπως συμβαίνει σε κάθε «Ριβιέρα» στο εξωτερικό και στο τέλος να χρειαστεί άλλο rebranding για να επιστρέψουν οι Κύπριοι στην περιοχή…

Ζακ.