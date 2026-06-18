Την άποψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να παραιτηθούν, εξέφρασε με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης.

Ερωτηθείς σχετικά για την απόφαση των δύο να αυτοεξαιρεθούν από τη διερεύνηση της υπόθεσης για το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, είπε πως ο διορισμός Εισαγγελικού Συμβουλίου δεν είναι αρκετό.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να παραιτηθούν», δήλωσε.

"Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να παραιτηθούν" (ΡΙΚ1, 18/6/2026). #Καθαρός_λόγος #Σοβαρότητα #Υπευθυνότητα pic.twitter.com/hthxnIvagn — Χρύσης Παντελίδης 🇨🇾 Chrisis Pantelides (@cpantelides) June 18, 2026

Για την ακρίβεια, πρόσθεσε, έχουν παραιτηθεί από χθες και δεν το αντιλαμβάνονται. Γιατί όταν οι ίδιοι δηλώνουν – για να μην πω ότι το δήλωσε και ο άνθρωπος που τους διόρισε προχθές- αδυναμία να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους σε μία εμβληματική μάλιστα υπόθεση, ουσιαστικά ομολογούν ότι πρέπει να παραιτηθούν.