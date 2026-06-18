Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης και η αξιοποίηση του ΣΟΠΑΖ θα αλλάξουν τη Λευκωσία, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος, στο πλαίσιο της παρουσίασης που έκανε για τον απολογισμό της διετίας του νέου μητροπολιτικού Δήμου.

Σημείωσε πως αυτά τα δύο μεγάλα έργα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την αναπτυξιακή πορεία της πρωτεύουσας.

«Δεν μιλάμε για λίγο πάρκο με μπόλικο τσιμέντο. Μιλούμε για ένα πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο», ανέφερε o Δήμαρχος Λευκωσίας για την ανάπλαση της Κρατικής Έκθεσης.

Πρόσθεσε πως ο χώρος θα λειτουργήσει ως «ο πρώτος μεγάλος συμπαγής πνεύμονας πρασίνου της πρωτεύουσας».

Όπως εξήγησε ο κ. Προύντζος, έχει ήδη διαμορφωθεί κοινή αντίληψη μεταξύ Δήμου, κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων για την κατεύθυνση του έργου, ενώ ακολουθούν η δημόσια διαβούλευση, η εκπόνηση master plan και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

Αναφερόμενος στο ΣΟΠΑΖ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της πόλης και ενδεχομένως το μεγαλύτερο της Κύπρου».

«Η μελέτη βιωσιμότητας δείχνει ότι η οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να παραχθεί από το έργο προσεγγίζει τα €500 εκατ.», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς το μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στην Κύπρο.

«Θα μετασχηματίσει πλήρως την Ανατολική Λευκωσία», είπε, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη της περιοχής θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες στέγασης, επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, στον σχεδιασμό για την περιοχή του ΣΟΠΑΖ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.

Ο κ. Προύντζος τόνισε ότι η διετία που πέρασε σημαδεύτηκε από τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική άσκηση στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η συνένωση τεσσάρων μεγάλων αστικών δήμων δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Σημείωσε ότι «η μεταρρύθμιση δεν αφορούσε την απορρόφηση υφιστάμενων δήμων αλλά τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού με ενιαία διοικητική δομή, κοινές υπηρεσίες και ενιαίο αναπτυξιακό σχεδιασμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι ελάχιστες πραγματικές ανάγκες του νέου Δήμου ανέρχονται στα €35 εκατ., έναντι κρατικής χορηγίας €22,5 εκατ. για την περίοδο 2025-2026.

Η δημοτική αρχή ζητεί πρόσθετη στήριξη για τη χρηματοδότηση σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, τη διαχείριση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού ταμείου, που υπολογίζεται στα €50 εκατ., καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας του οργανισμού.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για ουσιαστική οικονομική εξυγίανση.

«Όχι απλά κρατήσαμε τον Δήμο όρθιο, αλλά πετύχαμε ένα μικρό οικονομικό θαύμα», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε κατά περίπου 80% μέσα σε δύο χρόνια μέσω εξορθολογισμού δαπανών, αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών παρουσιάστηκαν στοιχεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, με περισσότερα από 22.500 αιτήματα πολιτών να έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας Novoville και ποσοστό επίλυσης που υπερβαίνει το 77%.

Παράλληλα, ο Δήμος υιοθέτησε Χάρτα Συμμετοχικότητας, ενισχύοντας τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσω επιτροπών γειτονιάς και άλλων συμμετοχικών εργαλείων.

Προωθούνται επίσης εφαρμογές έξυπνης πόλης, μεταξύ των οποίων συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, έξυπνης στάθμευσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότεροι από 3.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν μέσω κοινωνικών προγραμμάτων κατά το 2025, ενώ εκατοντάδες δημότες επωφελήθηκαν από απαλλαγές και εκπτώσεις με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ο προϋπολογισμός των κοινωνικών υπηρεσιών προσεγγίζει τα €3 εκατ., με τη δημοτική αρχή να επισημαίνει ότι στόχος είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας και η στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Στην παρουσίαση έγινε επίσης αναφορά στις δράσεις καθαριότητας και δημόσιας υγείας, με τη δημοτική αρχή να καταγράφει την απομάκρυνση χιλιάδων ογκωδών αντικειμένων και περισσότερων από 2.000 εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Έγινε επίσης αναφορά στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε υποστατικά που παρουσίαζαν προβλήματα υγιεινής.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Λευκωσίας αναφέρθηκε στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της πρωτεύουσας, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία συμμετέχει πλέον ενεργά σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες.

«Η Λευκωσία πλέον είναι ένας πολύ υπολογίσιμος παίκτης στα ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα», ανέφερε.

Στον περιβαλλοντικό τομέα παρουσιάστηκαν στοιχεία για περισσότερες από 22 χιλιάδες νέες δεντροφυτεύσεις, την αναβάθμιση χώρων πρασίνου και τη συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την κλιματική ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας πολιτών «Λευκοθέα», της πρώτης κυπριακής ενεργειακής κοινότητας που έλαβε έγκριση από το European Energy Communities Facility.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην οικονομική δραστηριότητα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι αγοραπωλησίες ακινήτων αυξήθηκαν κατά 13,6%, ενώ οι συναλλαγές κατέγραψαν άνοδο περίπου 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η Λευκωσία παραμένει η οικονομική δύναμη της χώρας», δήλωσε ο κ. Προύντζος.

Ο κ. Προύντζος έκανε αναφορά στην πορεία αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου και της Μακαρίου, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις των τελευταίων ετών έχουν συμβάλει στην επιστροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις, στην ενεργοποίηση του παλαιού ΓΣΠ και στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη λειτουργία του παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην εντός των τειχών πόλη, με τον Δήμο να εκτιμά ότι αυτό θα συμβάλει στην οικονομική δραστηριότητα και τη συνολική αναζωογόνηση της περιοχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε, αναφέρθηκε πως βρίσκονται σε εξέλιξη ή προωθούνται έργα σε όλες τις δημοτικές περιφέρειες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αναπλάσεις των ιστορικών πυρήνων Αγλαντζιάς και Έγκωμης, η δημιουργία φοιτητικών εστιών, έργα σε προσφυγικούς συνοικισμούς, η αναβάθμιση αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και σε βασικά οδικά δίκτυα.

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο Δήμαρχος χαρακτήρισε το κυκλοφοριακό ως τη σημαντικότερη πρόκληση της επόμενης περιόδου.

«Το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να περιμένει άλλο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτεύουσα χρειάζεται άμεσα επενδύσεις σε λεωφορειολωρίδες, πεζοδρόμια, ποδηλατικές υποδομές και δίκτυα βιώσιμης κινητικότητας.

«Υπάρχουν περιοχές που πραγματικά ανθίζουν και άλλες, ιδιαίτερα κοντά στη γραμμή αντιπαράταξης, που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπτυξιακές προκλήσεις», σημείωσε ο Δήμαρχος.

Υποστήριξε ότι τα μεγάλα έργα που προωθούνται στοχεύουν στη μείωση αυτών των ανισοτήτων και στη δημιουργία νέων προοπτικών για ολόκληρη την πόλη.

Ως «μια σύνθετη διαδικασία που απαιτούσε και συνεχίζει να απαιτεί συντονισμό, προσαρμοστικότητα και σκληρή δουλειά», χαρακτήρισε τη συνένωση των πρώην δήμων η Γενική Διευθύντρια του Δήμου Λευκωσίας, Μύρια Πηλακούτα.

Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα κατά τη μεταβατική περίοδο ήταν η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας με κοινή κουλτούρα, ίσες ευκαιρίες και κοινούς στόχους.

ΚΥΠΕ