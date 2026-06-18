Νταλίκα που μετέφερε κοντέινερ αναποδογυρίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Τσερίου, στην περιοχή της βιομηχανικής Λακατάμιας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με κατεύθυνση από το Τσέρι προς τον Στρόβολο όταν ανετράπη υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή.