Τις υποψηφιότητες τους του για τη θέση του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς υπέβαλαν σήμερα οι Άντρη Χατζηανδρέου και Προκόπης Προκοπίου με τις αναπληρωματικές εκλογές να διεξάγονται στις 28 Ιουνίου.

Η Άντρη Χατζηανδρέου κατέρχεται ως ανεξάρτητη, ενώ εξασφάλισε μέχρι στιγμής τη στήριξη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, ενώ ο Προκόπης Προκοπίου κατέρχεται ως υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ.

Στο πλευρό του Προκόπη οι Ανδρέας Κωνσταντίνου – Χαράλαμπος Πετρίδη

Ο κ. Προκοπίου προσήλθε στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, συνοδευόμενος από τους δύο τέως Δημάρχους Αγλαντζιάς και νυν Βουλευτές του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπο Πετρίδη και Ανδρέα Κωνσταντίνου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Προκοπίου είπε ότι υπέβαλε την υποψηφιότητά του για τη θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς στις αναπληρωματικές δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 28 Ιουνίου.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους Χαράλαμπο Πετρίδη και Ανδρέα Κωνσταντίνου για τη στήριξη της υποψηφιότητάς του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην τοπική κοινωνία της Αγλαντζιάς.

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι με την εμπειρία του στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρεί πως μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και ουσιαστικά στη βελτίωση της Αγλαντζιάς και στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα καθαριότητας, πρασίνου και κυκλοφοριακού, σημειώνοντας ότι πρέπει να εξεταστεί τι μπορεί να γίνει, σε συνεργασία και με άλλους φορείς του κράτους, ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί.

Ειδική αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που συνδέεται και με την παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου στην περιοχή, λέγοντας ότι «γνωρίζουμε όλοι την κυκλοφοριακή κρίση» και ότι πρέπει να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της κατάστασης.

«Είμαι έτοιμος, μέσα από την εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διαχρονική μου παρουσία εδώ και αρκετά χρόνια, αφού έχω δουλέψει και ξέρω τις διαδικασίες, να βοηθήσω, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση», είπε.

Ο Έπαρχος Λευκωσίας και Έφορος Εκλογής, Ανδρέας Χατζηπάκκος, ευχαρίστησε τον κ. Προκοπίου για την υποβολή της υποψηφιότητάς του, σημειώνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι «το κύτταρο της δημοκρατίας».

Όπως ανέφερε πρόκειται για τον θεσμό στον οποίο οι πολίτες απευθύνονται πρώτα για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους, προσθέτοντας ότι η θέση του Αντιδημάρχου είναι τεράστιας σημασίας.

Ο Έπαρχος Λευκωσίας κάλεσε όλους τους δημότες Αγλαντζιάς να προσέλθουν στις κάλπες στις 28 Ιουνίου για να ψηφίσουν.

Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η συμμετοχή των δημοτών είναι πολύ σημαντική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «κρίσιμη εκλογή για την τοπική αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Πετρίδης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Προκοπίου, λέγοντας ότι είναι «άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης» και ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «είναι ψηλά ο πήχης της Αγλαντζιάς», προσθέτοντας ότι έχει επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να τον κρατήσει εκεί που βρίσκεται.

Η θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου ως Βουλευτή.

ΜΕ τη στήριξη ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ υποψήφια η Άντρη Χατζηανδρέου

Σε δηλώσεις της μετά την υποβολή της υποψηφιότητας, η Άντρη Χαζτηανδρέου ανέφερε ότι διεκδικεί την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς «με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση», σημειώνοντας ότι η Αγλαντζιά είναι ο χώρος στον οποίο μεγάλωσε και ο τόπος που, όπως είπε, της πρόσφερε πολλά.

«Γι’ αυτό κι εγώ, με τη σειρά μου, θέλω να προσφέρω πίσω στον τόπο μου», είπε.

Η κ. Χατζηανδρέου ανέφερε ότι δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Αγλαντζιά «ψάχνει πιο έντονα τη φωνή της» και θέλει να δυναμώσει τη θέση της.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος του Αντιδημάρχου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως είπε, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του δημότη και του ενιαίου δήμου.

«Με σωστή επιχειρηματολογία, με διεκδικητικότητα και επιμονή, πάμε για να πάρουμε την Αγλαντζιά εκεί που της αξίζει», σημείωσε.

Ευχαρίστησε επίσης το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ για τη στήριξη της υποψηφιότητάς της και κάλεσε και άλλα οργανωμένα σύνολα και κομματικές ομάδες να τη στηρίξουν.

Από την πλευρά του, ο Έπαρχος Λευκωσίας και Έφορος Εκλογής, Ανδρέας Χατζηπάκκος, ανέφερε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές αρχές, σημειώνοντας ότι ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί βασικό τρόπο προόδου.

Κάλεσε, παράλληλα, όλους τους δημότες Αγλαντζιάς να προσέλθουν στις κάλπες στις 28 Ιουνίου για να ψηφίσουν.

Η θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως Βουλευτή.

Έφορος Εκλογής: Υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες

Δήλωση του Εφόρου Εκλογής για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς 2026

Ο Ανδρέας Χατζηπάκκος, Έφορος Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, ανακοίνωσε ότι σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, δέχθηκε την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πιο πάνω εκλογή που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί συνολικά δύο (2) υποψηφιότητες από ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.

Οι υποψήφιοι είναι:

1. Άντρη Χατζηανδρέου

2. Προκόπης Προκοπίου

Σύμφωνα με τον Έφορο Εκλογής, ένσταση κατά υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε δημότη εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή από τις 12:30 μ.μ. σήμερα μέχρι και τις 12:30 μ.μ. της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026, αναφέροντας συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται.

Όσες ενστάσεις υποβληθούν, σύμφωνα με τον κ. Χατζηπάκκο, θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες της εκτύπωσης του ψηφοδελτίου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ