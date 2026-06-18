Σήμερα, η Κύπρος έλαβε την πρώτη της πληρωμή ύψους 177,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου άμυνας Security Action for Europe (SAFE), ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής της κατανομής ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Το SAFE είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ύψους 150 δισ. ευρώ που παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη. Χρηματοδοτεί κυρίως κοινές προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και χερσαίων συστημάτων μάχης που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μέρος του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ReArm Europe/Readiness 2030, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 800 δισ. ευρώ στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προχρηματοδότηση θα επιτρέψει στην Κύπρο να προωθήσει βασικές αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σύμφωνα με τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ταχεία και συντονισμένη δράση, να βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή προχρηματοδότηση προς την Κύπρο στο πλαίσιο του SAFE αποδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής μας ασφάλειας και άμυνας. Η στήριξη αυτή θα βοηθήσει την Κύπρο να επενδύσει ταχύτερα στις δυνατότητες που χρειάζεται, συμβάλλοντας παράλληλα στους κοινούς ευρωπαϊκούς μας στόχους για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο διασυνδεδεμένη αμυντική βιομηχανία. Το SAFE αφορά την αλληλεγγύη, την ετοιμότητα και τη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη μπορούν από κοινού να ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφάλειας της Ευρώπης.»

Η καταβολή της συγκεκριμένης προχρηματοδότησης ακολουθεί την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων και αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ να παρέχει έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη μέσω του SAFE. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληρωμές, καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και θα προχωρά η υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

Το χρηματοδοτικό μέσο SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό επιτρέπει τη χορήγηση δανείων μακράς διάρκειας προς τα κράτη μέλη που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, με ανταγωνιστικούς όρους και ελκυστική δομή χρηματοδότησης. Οι όροι των δανείων SAFE επωφελούνται από την ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα δάνεια SAFE θα αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη που τα λαμβάνουν.