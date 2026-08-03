Αυξημένους κινδύνους για την υγεία δημιουργούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40°C. Η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, η επαρκής ενυδάτωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές.

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας συστήνουν στους πολίτες να παρακολουθούν καθημερινά τις προβλέψεις και τις επίσημες προειδοποιήσεις του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Μακριά από τον ήλιο μεταξύ 11:00 και 17:00

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται, κυρίως κατά το διάστημα 11:00-17:00, όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα.

Η έντονη σωματική εργασία, η άσκηση και οι υπαίθριες δραστηριότητες χρειάζεται να μεταφέρονται στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Όσοι πρέπει να βρεθούν σε εξωτερικό χώρο καλούνται να παραμένουν, όσο είναι δυνατόν, στη σκιά.

Συνιστώνται ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικά υλικά, καθώς και καπέλο, γυαλιά ηλίου και αντηλιακό.

Νερό ακόμη και χωρίς αίσθημα δίψας

Η συχνή κατανάλωση υγρών είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει δίψα. Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν λάβει διαφορετικές οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό τους.

Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη.

Στη διατροφή προτείνονται ελαφρά και συχνά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά.

Πώς θα διατηρήσετε το σπίτι δροσερό

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα είναι προτιμότερη η παραμονή σε σκιερούς, δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

Για τη μείωση της θερμοκρασίας στο σπίτι συστήνονται:

σκίαση των χώρων,

φυσικός αερισμός κατά τις βραδινές ώρες,

χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού, όπου είναι διαθέσιμο.

Προσοχή στις ευάλωτες ομάδες

Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, οι χρονίως πάσχοντες, όσοι ζουν μόνοι και τα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τακτικά με ηλικιωμένους συγγενείς, φίλους και γείτονες, ελέγχοντας εάν βρίσκονται σε ασφαλές και δροσερό περιβάλλον.

Τα βρέφη και τα παιδιά πρέπει να φορούν ελαφριά ρούχα και να προστατεύονται από τη ζέστη. Κανένας άνθρωπος ή κατοικίδιο δεν πρέπει να αφήνεται σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά.

Ασφάλεια τροφίμων στις υψηλές θερμοκρασίες

Ο καύσωνας αυξάνει και την ανάγκη για σωστή διαχείριση των τροφίμων. Τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο στις κατάλληλες θερμοκρασίες, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες.

Τρόφιμα που έχουν παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να καταναλώνονται. Απαραίτητη είναι επίσης η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά την προετοιμασία, το μαγείρεμα και την αποθήκευσή τους.

Τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας ή της συσκευασίας τους.

Τα πρώτα σημάδια θερμικής εξάντλησης

Τα συμπτώματα που μπορεί να προειδοποιούν ότι ο οργανισμός επιβαρύνεται από τη ζέστη περιλαμβάνουν:

έντονο πονοκέφαλο,

ξηροστομία και μεγάλη δίψα,

αδυναμία ή έντονη κόπωση,

ζάλη ή τάση λιποθυμίας,

έντονη εφίδρωση με ψυχρό και υγρό δέρμα,

ναυτία ή έμετο,

ταχυπαλμία ή γρήγορη αναπνοή.

Εάν εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα, το άτομο πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε δροσερό ή σκιερό σημείο. Αφαιρούνται τα περιττά ρούχα και το σώμα δροσίζεται με νερό ή δροσερά επιθέματα.

Μικρές ποσότητες δροσερού νερού μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Πότε υπάρχει υποψία θερμοπληξίας

Η θερμοπληξία είναι επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται:

θερμοκρασία σώματος πάνω από 40°C ,

, ζεστό, κόκκινο και ξηρό δέρμα,

σύγχυση ή αποπροσανατολισμός,

δυσκολία στην ομιλία,

μυϊκοί σπασμοί ή επιληπτικές κρίσεις,

απώλεια συνείδησης ή κώμα.

Εάν τα συμπτώματα επιδεινώνονται, δεν υποχωρούν ή υπάρχει υποψία θερμοπληξίας, απαιτείται άμεση κλήση στο 112 ή επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό. Μέχρι την άφιξη ιατρικής βοήθειας πρέπει να συνεχίζεται η προσπάθεια ψύξης του σώματος.