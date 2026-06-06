Στην αντιδημαρχία Αγλαντζιάς στρέφονται ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ μετά την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής, με τα πρώτα ονόματα να πέφτουν στο τραπέζι ως πιθανοί υποψήφιοι, χωρίς ακόμη τα κόμματα να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις.

Στον ΔΗΣΥ, σύμφωνα με πηγές από το κόμμα, θα προχωρήσουν σε εσωκομματικές εκλογές για την υποψηφιότητα του κόμματος. Την ερχόμενη Δευτέρα θα υπάρξει επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων, ενώ την Παρασκευή θα στηθούν κάλπες για τα μέλη του κόμματος στην Αγλαντζιά ούτως ώστε να ψηφίσουν τον εκλεκτό τους.

Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του philenews, στο τραπέζι παραμένουν τα ονόματα δύο δημοτικών συμβούλων στο του ΔΗΣΥ, του Προκόπη Προκοπίου και του Χρίστου Λιβέρδου. Ο δεύτερος έχει αναλάβει προσωρινά χρέη αντιδημάρχου, καθώς ήταν πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές του 2024. Πηγές από την Πινδάρου αναφέρουν ότι θα υπάρξουν και άλλα ονόματα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα για την αντιδημαρχία τη Δευτέρα.

Τα λέει με Παπαδόπουλο ο Κώστας Κόρτας τη Δευτέρα

Το όνομα του Κώστα Κόρτα ακούστηκε από πλευράς ΔΗΚΟ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς. Ο ίδιος, ωστόσο –ο οποίος διετέλεσε παλαιότερα δήμαρχος Αγλαντζιάς- δεν συζήτησε ακόμη ένα τέτοιο ενδεχόμενο με το ΔΗΚΟ.

Όπως ενημερώθηκε το philenews, ο πρώην δήμαρχος Αγλαντζιάς θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ τη Δευτέρα, όχι για το ενδεχόμενο να κατέλθει ως υποψήφιος, αλλά ως πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας του ΔΗΚΟ, για να συζητήσουν γενικότερα το θέμα της αντιδημαρχίας Αγλαντζιάς. Ως εκ τούτου, στη συνάντηση θα γίνει μια συζήτηση κατά πόσο το ΔΗΚΟ θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο, ποιες είναι οι προθέσεις των άλλων κομμάτων και ποια άτομα ενδιαφέρονται για την αντιδημαρχία.

Να σημειωθεί ότι ο Κώστας Κόρτα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το ΔΗΚΟ στη Λευκωσία λαμβάνοντας 1.177 σταυρούς προτίμησης.

Στο τραπέζι και η δρ Άντρη Χατζηανδρέου για το ΑΚΕΛ

Από πλευράς ΑΚΕΛ, πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη Δευτέρα πιθανότατα να ληφθούν αποφάσεις.

Μάλιστα, γύρω από την ονοματολογία που συζητείται στο δημοτικό διαμέρισμα της Αγλαντζιάς, έπεσε στο τραπέζι και το όνομα της δρος Άντρης Χατζηανδρέου, η οποία ήταν και υποψήφια βουλεύτρια με το ΑΚΕΛ στη Λευκωσία λαμβάνοντας 3.188 σταυρούς προτίμησης.

Το σενάριο δεν σχολιάστηκε επίσημα από το ΑΚΕΛ, καθώς οι εσωκομματικές διαδικασίες για επιλογή υποψηφίου αλλά και οι συζητήσεις με άλλα κόμματα ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα ονόματα που ακούστηκαν για το ΑΚΕΛ ήταν και αυτά της Ευγενίας Αλετρά και της Μικαέλας Κυθρεώτη Μχλάπα.

Στις 28 Ιουνίου οι εκλογές

Οι εκλογές για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, ενώ η επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 18 Ιουνίου.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν οι πολίτες του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς.