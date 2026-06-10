Σε προεκλογικούς ρυθμούς μπήκε το δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να ανακοινώνει τους τρεις ενδιαφερόμενους που διεκδικούν το χρίσμα με το κόμμα της δεξιάς για την αντιδημαρχία. Ο ΔΗΣΥ βγήκε μπροστά θέλοντας να προλάβει τις όποιες υποψηφιότητες από τα υπόλοιπα κόμματα, αναγκάζοντας με αυτό τον τρόπο να κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τον δικό τους υποψήφιο.

Παρόμοιο σενάριο υπήρξε και κατά την Προεδρία της Βουλής, όπου η Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε προεκλογικά το ενδιαφέρον της για επανεκλογή με το αποτέλεσμα να είναι σε όλους γνωστό.

Στον ΔΗΣΥ κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες για την αντιδημαρχία: Λιβέρδος Χρίστος, Προκοπίου Προκόπης, Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα).

Π.Ε.