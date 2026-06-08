Τέσσερα πρόσωπα έθεσαν υποψηφιότητα από τον ΔΗΣΥ για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς με την κάλπη να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο για το κόμμα.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

Γεωργίου Αβραάμ

Λιβέρδος Χρίστος

Προκοπίου Προκόπης

Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Η ανακοίνωση

Σε σχέση με την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, κατατέθηκαν σήμερα υποψηφιότητες στα επαρχιακά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας είχαν όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι εγγεγραμμένοι εκλογείς στον Δήμο Αγλαντζιάς και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

Γεωργίου Αβραάμ

Λιβέρδος Χρίστος

Προκοπίου Προκόπης

Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν είναι πέραν της μίας, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού.