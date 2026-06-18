Τρομακτικές στιγμές έζησε σέρφερ στην παραλία Seascape Beach της Καλιφόρνια, όταν drone φωτογράφου εντόπισε καρχαρία να κολυμπά επικίνδυνα κοντά του.

WATCH: A shark circled beneath an unsuspecting surfer off the California coast before a drone operator warned him, prompting a quick escape back to shore. pic.twitter.com/rJGtGyF4L0 June 18, 2026

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, ο σέρφερ δεν έχει καταλάβει ότι δίπλα του βρίσκεται ένας καρχαρίας, και αγέρωχος κουνάει τα πόδια του μέσα στο νερό, καθήμενος πάνω στην σανίδα του σερφ.

Το θηριώδες ψάρι κολυμπά δίπλα του.

Ο χειριστής του drone, όπως μεταδίδει το FOXnews, βλέποντας τον καρχαρία, ανεβάζει τις στροφές του κινητήρα του drone για να προειδοποιήσει τον σέρφερ με τον θόρυβο ότι κάτι τρέχει.

Ο σέρφερ εντοπίζει έγκαιρα τoν καρχαρία και ξεκινά να κινείται γρήγορα με τη σανίδα του προς την ακτή. Στη συνέχεια, ευτυχώς, ο καρχαρίας αλλάζει κατεύθυνση και απομακρύνεται.

iefimerida.gr