Στα μαλακά έπεσε η πολύκροτη υπόθεση εισαγωγής σχεδόν €8 εκατομμυρίων από 32χρονη Ουκρανή, η οποία μετέφερε τα χρήματα πραγματοποιώντας 20 ταξίδια στην Κύπρο. Στην 32χρονη επιβλήθηκε σήμερα ποινή φυλάκισης 20 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχη μόνο σε 20 κατηγορίες, που έχουν σχέση με αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.

Σημειώνεται πως αρχικά γινόταν λόγος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ωστόσο το Μόνιμο Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε σε προηγούμενη δικάσιμο πως δεν έφτασαν ενώπιον του στοιχεία που να αποδεικνύουν εγκληματική δραστηριότητα. Γι’ αυτό τότε είχε απαλλάξει την κατηγορούμενη Ουκρανή από τις 20 κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (νόμος για ξέπλυμα), που επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση. Ταυτόχρονα είχε απαλλάξει από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων και 43χρονο Ουκρανό, που φερόταν να είχε παραλάβει σε μία περίπτωση πακέτο με χρήματα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την 1η Μαρτίου του 2024 έπειτα από καταγγελία της 32χρονης στην Αστυνομία πως έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό από άγνωστους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οι οποίοι της άρπαξαν, όπως είπε, €420.000. Ακολούθησαν έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη της 32χρονης, αφού διαπιστώθηκε πως από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 έφτασε στη χώρα μας 20 φορές, μεταφέροντας συνολικά €7.769.300. Ακολούθως συνελήφθη και ο 43χρονος, ο οποίος παρέλαβε την 1η Μαρτίου πακέτο από την 32χρονη, το οποίο φερόταν να περιείχε χρήματα που έπεσαν από τους επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα.

Ως ελαφρυντικούς παράγοντες το δικαστήριο έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, το γεγονός πως δήλωνε α χρήματα και πως είναι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Δικηγόροι της 32χρονης είναι οι Μαρία Νεοφύτου, Μαρίνος Αρμεύτης και Χρίστος Χαραλάμπους.